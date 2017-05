Primaria Capitalei organizeaza, in perioada 16 mai – 26 iunie 2017, concursul "Cea mai frumoasa fatada", structurat pe trei sectiuni: "Cea mai frumoasa fatada", "Cel mai frumos balcon" si "Cea mai frumoasa gradina", se arata intr-un comunicat emis de institutie.

Municipalitatea isi propune sa recompenseze si sa incurajeze eforturile locuitorilor Capitalei care doresc sa contribuie la infrumusetarea orasului, fie ca sunt persoane fizice, persoane juridice sau asociatii de proprietari/locatari. Astfel, bucurestenii sunt invitati sa amenajeze fatadele cladirilor in care locuiesc sau isi desfasoara activitatea, balcoanele si spatiile verzi adiacente imobilelor, cu plante naturale decorative, arbori si arbusti ornamentali, in functie de posibilitatile de amenajare.

"Prin acest concurs intentionam sa stimulam cetatenii, firmele, institutiile publice, asociatiile de proprietari sa-si infrumuseteze si ecologizeze imobilele, pentru ca ne dorim sa avem in Capitala cat mai multe cladiri curate, impodobite cu flori si plante decorative, cu spatii verzi aranjate, asa cum exista in orase din Franta, Spania si Italia, faimoase pentru multitudinea de plante si flori ce impodobesc spatiile verzi si fatadele cladirilor", a declarat Gabriela Firea.

Premii de peste 210.000 de lei

In cadrul concursului vor fi acordate premii in valoare totala de 214.000 lei, acestea fiind distribuite pe sectiuni si categorii: categoria persoane fizice, categoria asociatii de proprietari/locatari, categoria persoane juridice. Cel mai mic premiu va fi in valoare de 500 de lei (mentiune), iar cel mai mare in valoare de 5.000 lei (Premiul I). Concursul ”Cea mai frumoasa fatada” se adreseaza amenajarilor deja realizate in momentul inscrierii acestora in concurs, in perioada 15 mai – 11 iunie.

Lucrarile din concurs pot fi votate de cetateni in perioada 12 – 14 iunie, iar vizitele pe teren ale juriului si perioada de jurizare vor avea loc intre 12 – 18 iunie. Prezentarea si premierea castigatorilor va avea loc in perioada 23 – 25 iunie, se arata in comunicat.

Cine se poate inscrie la concurs

Potrivit regulamentului concursului, se poate inscrie in concurs orice persoana fizica cu varsta de cel putin 18 ani, asociatiile de proprietari, asociatiile de locatari, persoanele fizice autorizate, asociatiile, fundatiile si institutiile publice, altele decat cele din subordinea Primariei Municipiului Bucuresti, precum si societatile comerciale. De asemenea, participantii, fie ca sunt persoane fizice sau juridice, trebuie sa indeplineasca cumulativ mai multe conditii, una dintre acestea stipuland ca trebuie sa fie proprietari sau sa aiba drept de folosinta asupra imobilului care face obiectul amenajarii. Persoanele fizice sau reprezentantul legal al persoanei juridice nu trebuie sa fie salariate si/sau colaboratori ai organizatorului sau sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul IV al persoanelor care, potrivit legii, au participat si participa la initierea si derularea concursului. In cazul persoanelor juridic,e acestea trebuie, de asemenea, sa aiba adresa-sediul principal sau secundar pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti, sa fie persoana fizica autorizata, respectiv persoana juridica infiintata in conformitate cu prevederile legale in vigoare si sa-si fi indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la bugetul de stat consolidate si la bugetul local sau plata altor taxe in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Inscrierea si participarea la concurs nu presupun costuri sau taxe de participare. Inscrierea la concurs a amenajarilor se va face prin accesarea de catre participanti a aplicatiei de concurs disponibila online pe pagina organizatorului www.pmb.ro, adresa concurs.pmb.ro<http://concurs.pmb.ro/>.

Conform regulamentului, participantii la concurs pot incarca minimum 3 - maximum 5 fotografii reprezentative ale amenajarii, in format jpeg/jpg/png, din care cel putin 2 fotografii de ansamblu realizate din strada care sa permita identificarea lor pe teren si 1-3 fotografii de detaliu. Totodata se va completa un scurt text explicativ care sa mentioneze: suprafata amenajata, conceptul amenajarii, vegetatia utilizata, cromatica, etc.

In 11 aprilie, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a propus,in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, un proiect de hotarare privind organizarea, prin intermediul ARCUB, a concursului "Cea mai frumoasa fatada”. Potrivit propunerii de atunci, municipalitatea urma sa premieze cetateanul care are cea mai ingrijita curte sau cel mai aranjat balcon, iar premiile ar fi constat in bani, obiecte de gradinarit sau reduceri de taxe si impozite locale.

Sursa foto: Shutterstock/Rob van Hal