"Ne dorim ca mersul cu bicicleta sa devina un mijloc de transport uzual in Capitala. Printre demersurile pe care municipalitatea le intreprinde in aceasta perioada se numara si demararea procedurii de achizitie a studiului de fezabilitate pentru realizarea unei retele de piste de biciclete pe o lungime de o suta de kilometri, printr-o conventie incheiata cu Ministerul Mediului si prin care se aloca 10 milioane de euro pentru realizarea acestui obiectiv. Intentia PMB este de a acoperi axele Nord-Sud si Est-Vest. Totodata, intentionam sa incheiem o serie de parteneriate cu facultatile, institutiile publice si companiile private pentru a putea instala cat mai multe rasteluri de biciclete, astfel incat sa cream conditii pentru cei care doresc sa mearga cu bicicleta la serviciu", a declarat Gabriela Firea, citata intr-un comunicat de presa al Primariei Capitalei, potrivit News.ro.

Tot miercuri, Avocatul Poporului a anuntat ca s-a sesizat cu privire la numarul redus de piste pentru biciclete din municipiul Bucuresti, vizand o posibila incalcare "a dreptului la mediu sanatos”.

"Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 35 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si dreptul la mediu sanatos. Cetatenii care folosesc bicicleta (al caror numar s-a marit considerabil in ultimii ani) sunt in pericol de a deveni victime ale accidentelor rutiere, in Municipiul Bucuresti, supraaglomerat si cu reguli de circulatie care nu se respecta intotdeauna”, a transmis institutia.

Totodata, in Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 (PMUD) este prevazuta realizarea unei retele de 250 de kilometri de piste de biciclete, cu 12 proiecte prioritare, in lungime de 60 de kilometri, ce urmeaza a fi implementate pe termen scurt.

Valoarea totala estimativa pentru cei 250 de kilometri este de 50 de milioane euro.

Sursa foto: Agerpres Foto