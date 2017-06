Treizeci si doi de cetateni irakieni, intre care 15 minori, solicitanti de azil in Romania, au fost descoperiti, sambata dimineata, de catre politisti de frontiera de la PTF Bors, judetul Bihor, ascunsi in interiorul unui automarfar care transporta mobila.

Potrivit Politiei de Frontira, sambata dimineata, in jurul orei 06.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, un roman in varsta de 45 de ani, la volanul unui automarfar marca MAN cu semiremorca marca Krone, ambele inmatriculate in Romania. Acesta transporta mobila, conform documentelor de insotire a marfii, avand ca destinatie Italia, potrivit News.ro.

"Actionand in baza unei analize de risc, politistii de frontiera au verificat atent mijlocul de transport, ocazie cu care au descoperit in interiorul acestuia, printre marfa transportata, 32 de persoane, dintre care 11 barbati, sase femei si 15 minori. Din primele cercetari, a rezultat faptul ca cei in cauza sunt cetateni irakieni, adultii avand varste cuprinse intre 31 si 37 ani, iar minorii intre 14 si 18 de ani. Persoanele in cauza au depuse documente de solicitanti de azil in Romania", informeaza Politia de Frontiera.

Sursa citata a mai precizat ca adultii au declarat ca doreau sa ajunga in Spatiul Schengen si au recurs la aceasta metoda deoarece nu aveau o viza care sa le permita acest lucru. De asemenea, soferul a declarat ca nu are cunostinta despre modul in care persoanele in cauza s-au ascuns in camion.

Soferul si cele 32 de persoane au fost duse la sediul institutiei, in prezent fiind facute cercetari pentru tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, respectiv pentru trafic de migranti, urmand ca la final sa fie luate masurile legale ce se impun.

Sursa foto: Ververidis Vasilis / Shutterstock