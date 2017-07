"In acest moment, contractul este reziliat, doar acest centru functioneaza. L-am realizat de la zero pe investitia Primariei Capitalei si practic acum putem vorbi de un centru de management al PMB, este gestionat de angajatii nostri, iar informatia merge direct la cei care trebuie sa si ia decizia pentru fluidizarea traficului", a declarat Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Gabriela Firea a sustinut ca prin noul centru traficul va fi fluidizat cu 20-30%, insa "este greu sa faci fata unui val atat de mare de masini care tranziteaza Capitala".

In sistemul de monitorizare a traficului din Bucuresti sunt integrate 215 intersectii din totalul de 450, urmand ca pana la finalul anului sa mai fie racordate inca 60 de intersectii, iar restul, pana la jumatatea anului urmator.

Avem 280 de camere amplasate in Capitala in intersectii si in principalele puncte strategice ale Capitalei. In sala sunt reprezentanti ai Brigazii Rutiere, reprezentantii Politiei Locale si ai Administratiei Strazilor. (...) Centrul va functiona sapte zile din sapte, 24 de ore din 24. A fost o investitie de circa 260 de mii de euro, dar este o investitie mica in comparatie cu efectele bune pe care le va avea

