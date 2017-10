Sambata dupa amiaza, fix in mijlocul unui cod portocaliu de ploi si furtuni, am plecat spre Constanta, spre Gala JCI Ten Outstanding Young Persons. Nu am sa descriu cam ce imi trecea prin minte in timp ce conduceam prin furtuna, cu vizibilitate extrem de redusa, carosabil ud, vant care misca la propriu masina in stanga si in dreapta. O parte din mine stia, de cand am jurizat cei 10 finalisti, ca va fi un eveniment cu oameni frumosi. Nu stiam, insa, cu adevarat ce urmeaza.

Pentru prima data in peste 10 ani de evenimente, emotiile vorbitului in public au devenit aproape inexistente in comparatie cu emotiile traite in timpul galei. Am stat cu senzatia de “piele de gaina” aproape 2 ore. Am plans, in ciuda machiajului de care ar fi trebuit sa am grija. Am avut revelatii. Am inteles ca suntem extrem de superficiali (in frunte cu mine), ca suntem captivi intr-o bula de negativism pe care singuri ne-o cream si ne-o hranim, ca suntem prea ocupati sa injuram, sa comentam, sa criticam si ca uitam niste lucruri esentiale.



Sambata seara, eu am deschis ochii si am privit in jur. Ce am vazut? Am vazut ca, dincolo de nebunia pe care o traim in fiecare zi la birou, in viata reala sunt niste oameni care isi dedica viata pentru a schimba lumea. Ok, suna cliseic si utopic, dar nu este deloc asa.

Sambata la gala au fost premiati 10 dintre acesti outstanding persons. Dar ei sunt mult mai multi. Sambata am vorbit despre Catalina Ponor, Larisa Claru, Elif Memet, Cornel Amariei, Radu Vasile, Darie Tica, Calin Brandabur, Sebastian Burduja, Stefan Moisei, Cristian Coman.

Si in timp ce ii priveam pe scena sau pe ecrane, modesti, fericiti autentic si mandri ca sunt premiati si recunoscuti public, realizam cata superficialitate ne inconjoara. Realizam ca suntem prea ocupati sa injuram sistemul si sa criticam tot ce ne inconjoara si uitam sa apreciem. Cati dintre voi ati auzit de tinerii acestia? Cati dintre voi stiti, de exemplu, ca Elif Memet a fost premiata de Barack Obama pentru un eseu privind eradicarea saraciei din lume, care a facut inconjurul lumii? Cati i-ati citit eseul, in loc sa va uitati 10 minute la un jurnal de stiri despre accidente, crime, violuri si scandaluri?

Cati stiati ca Larisa Claru a plecat un an de zile in jurul lumii, intr-un program de voluntariat in care si-a dedicat timpul copiilor infectati cu HIV, copiilor orfani, a predat limba engleza, a facut programe de mediu sau pentru animale? Cati ati fi dispusi sa alegeti sa cititi si sa va inspirati povestea ei, in loc sa cititi aberatiile pe care politicientii le scot in fiecare zi?

Cati stiti care sunt cei doi nevazatori din lista de mai sus care au reusit sa se autodepaseasca si sa fie exemple si modele in societate? Sau care sunt tinerii care au studiat pe branci ani de zile la cele mai bune scoli din lume si au decis sa se intoarca in Romania, sa faca politica si business intr-o tara care pare vanduta definitiv baronilor locali si afaceristilor dubiosi?

Nu vreau sa stiu raspunsuri, vreau sa ne desprindem, cu totii, din caruselul de negativism in care suntem si sa ne uitam putin in jur. Cei 10 sunt doar cateva exemple. Sunt multi, sunt frumosi, sunt modele si sunt anonimi, pentru ca societatea de astazi nu promoveaza valorile. Cu toate acestea, sunt acolo, continua sa se implice si continua sa spere ca vor reusi sa schimbe lumea. Si au fost norocosi sa gaseasca alti tineri cu valori si care isi doresc ca binele sa invinga, mai exact JCI Romania, organizatia care a adus acum 2 ani in Romania acest eveniment international, ce sper sa devina traditie si reper de inspiratie.

In timpul acesta, noi stam pe margine si comentam. Ne uram tara, in timp ce ei se intorc acasa. Ne uram conducatorii, in timp ce ei se lupta si, uneori, inving sistemul.

Un lucru marunt, dar care ar putea sa schimbe ceva, pe care noi il putem face este sa scriem despre ei. Veti citi povestile lor pe wall-street.ro in perioada urmatoare, ca o incercare de a contribui, de a schimba, de a sustine prin mijloacele pe care le avem la indemana lucrurile minunate pe care ei le fac.

Insa, nu sunt doar zece. Sunt zeci, sute, poate chiar mii de oameni frumosi in aceasta tara, oameni care cred ca pot schimba lumea. Da, acest cliseu care starneste rasete. Multi dintre noi am uitat sa mai credem in el. Am incetat sa ne uitam in jur, sa ne oprim din injurat si lamentat, sa-i admiram si sa-i aplaudam pe cei ce merita. Ei, insa, nu au uitat. Sunt acolo, duc mai departe numele Romaniei cu mandrie, isi pun la bataie experienta si cunostintele si sunt recunoscatori.

Asadar, in perioada urmatoare, vei citi povestile lor. Si vom cauta si altii, vom continua sa scriem povestile a cat mai multi romani care sa fie inspiratie in fiecare zi. Intrebarea este: suntem pregatiti sa citim asta? Suntem pregatiti sa iesim din bula de accidente, crime si violuri? Din mindsetul de injurat si lamentat guvernantii? Tu esti pregatit?