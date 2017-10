Nigel Squibb, fondator al unei companii IT din UK, asculta in copilarie posturi de radio romanesti. Asa a ajuns sa-si doreasca sa vina in Romania. Acum, este coordonatorul activitatii fundatiei „O Noua Viata”, care sprijina victimele sistemului romanesc de protectie sociala, scrie Revista CARIERE.

Nigel spune ca reprezinta o mica parte dintr-o echipa mult mai mare. Si justifica asta „folosindu-se” de Isaac Newton: „El zicea asa: «Daca am vazut mai mult decat altii, e doar pentru ca am stat pe umerii uriasilor». La fel e si in cazul meu!” Newtonian vorbind, Nigel e convins ca uriasii sunt voluntarii alaturi de care a lucrat de-a lungul timpului in fundatie.

Citeste articolul integral pe Revista CARIERE