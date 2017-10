"Darren Cahill s-a bucurat foarte mult, chiar mi-a spus ca este o bucurie diferita, pentru ca a fost cu Lleyton Hewitt la inceput, cand el (n.r. - Hewitt) era tanar, nu era presiune si nu erau asteptari asa mari, dupa aceea a fost cu Agassi, la fel, era in varsta si nimeni nu punea presiune. La mine, e la mijloc, unde este cel mai greu, exact dupa atatea momente dificile pe care le-am avut in acesti trei ani. S-a bucurat enorm si a zis ca este cel mai frumos moment al lui", a declarat Simona Halep, potrivit News.ro.

Jucatoarea romana spune ca fiecare meci pe care il va disputa la ultima competitie din 2017, Turneul Campioanelor, va fi o adevarata finala. "Nu mai simt presiunea locului I, dar cu siguranta va fi un turneu foarte greu, fiecare meci va fi ca o finala, toate jucatoarele sunt dificile, iar eu imi doresc sa joc din ce in ce mai bine", a precizat sportiva.

Halep a participat, sambata, la o selectie pentru scoala de tenis care ii va purta numele, la care au fost prezenti peste 130 de copii. Scoala Sociala de Tenis de la Stejarii, ajunsa la a patra editie, va purta de acum numele Simonei Halep.

"Nu ma gandeam ca o sa fie o scoala cu numele meu, dar ma bucur ca se intampla asta astazi. Cu siguranta vor mai fi proiecte in viitor, insa in momentul acesta ma focalizez numai pe mine, vreau sa-mi pun toata energia in mine, sa investesc in mine tot timpul si dupa aceea voi avea timp sa fac si altceva", a spus ea. Vineri seara, Simona Halep a postat pe Instagram un mesaj de multumire pentru antrenorul Darren Cahill, pentru sprijinul pe care acesta i l-a oferit ca sa ajunga numarul 1 mondial.

"Dupa cinci zile vreau sa impartasesc asta cu tine. A fost un vis de cand am inceput sa joc tenis, sa fiu numarul 1 in lume. Acum este real si cuvintele sunt prea mici pentru a-ti spune cum ma simt, ce simt. Stiu ca o sa fie mult mai dificil acum, sa ma mentn acolo, dar de aceea am munci/jucat tenis, pentru ca iubesc faptul ca fiecare zi este o provocare. Si vreau sa iti multumesc, Darren, pentru ca faci asta cu mine in fiecare zi, din 2015, pentru a face fata tuturor provocarilor. Esti cel mai bun antrenor. Este timpul de a merge la Singapore, o alta mare provocare, sa speram la zile frumoase acolo", a scris Halep, pe Instagram.

"Echipa este atat de puternica pe cat este liderul ei, Simo. Tu esti acea persoana. Cuvintele sunt usoare. Bravo #1, #walktall, #flysimofly. Ne vedem la Singapore", a comentat Cahill mesajul ce i-a fost adresat. Simona Halep este, incepand de luni, pe locul I, atat in cel clasamentul WTA general, cat si in cel care conteaza pentru Turneul Campioanelor. Halep a devenit oficial cea mai buna jucatoare din lume, dupa ce a ajuns, saptamana trecuta, in finala la China Open.

