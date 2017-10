Doua cuvinte care pot avea intelesuri diferite in functie de context, dar care in momentul de fata au un impact puternic negativ, #metoo se refera la campania de constientizare a hartuirilor sexuale si agresiunilor la care sunt supuse femeile. Initiata de actrita Alyssa Milano, dupa ce tot mai multe persoane publice au inceput sa-si povesteasca experientele neplacute, #metoo scoate la iveala agresiunile la care sunt supuse femeile din toate industriile si lumea intreaga. Ce impact are si ce ar putea schimba?

Hashtagul #metoo a devenit viral la scurt timp dupa ce actrita Alyssa Milano a indemnat comunitatea feminina care a trait o experienta de hartuire sau abuz sa-si impartaseasca povestea folosind #metoo. La scurt timp, a luat nastere o ampla campanie de constientizare a acestui fenomen, pe masura ce tot mai multe femei au inceput sa posteze pe retele de socializare experientele neplacute.

#metoo si scandalul Harvey Weinstein

Totul a inceput in urma cu cateva saptamani cand cotidianul The New York a publicat un articol cu titlul “Harvey Weinstein a platit decenii la rand pentru a ascunde acuzatiile de hartuire sexuala“, unde actrita Ashley Judd povestea experienta sa cu producatorul de la Hollywood. Articolul expunea mai multe povesti ale unor actrite sau femei din industria cinematografica care au fost hartuite si agresate sexual de producatorul premiat cu Oscar pentru filmul “Shakespeare in love” si cum acesta a musamalizat faptele sale de-a lungul a mai bine de 30 de ani, cumparand tacerea victimelor sale sau amenintandu-le ca le va distruge carierele.

Ulterior, tot mai multe voci feminine ale Hollywood-ului au inceput sa il acuze pe producatorul Harvey Weinstein de hartuire sexuala, printre care Angelina Jolie, Lena HeAdley, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Rosanna Arquette, Lea Seydoux, Rose McGowan si multe altele. Mai mult, Rose McGowan a dezvaluit faptul ca a fost violata de Harvey Weinstein si ca a dezvoluit studiourilor Amazon, care la momentul respectiv produceau filmul la care cei doi lucrau, insa nu a fost luata nicio masura.

Dupa Harvey Weinstein, alte actrite au inceput sa-si povesteasca experientele nefaste de care au avut parte la un anumit punct din cariera, iar ulterior fenomentul impartasirii s-a extins si in alte industrii, demonstrand ca hartuirea si abuzurile sexuale sunt o realitate cruda, intalnite in orice industrie sau domeniu.

#metoo in Romania: solistul R.A.C.L.A, angajat al Centrade Cheil, acuzat de hartuire sexuala

In Romania, pe masura ce tot mai multe femei au inceput sa posteze pe retele de socializare episoade de hartuire si abuzuri sexuale la care au fost supuse de-a lungul timpului, campania #metoo a scos la lumina un caz particular. Este vorba despre Calin Ionescu, solistul trupei de hip-hop R.A.C.L.A si director de creatie in cadrul Centrade Cheil, care de cativa ani este cunoscut in industria ca avand un comportament hartuitor si chiar agresand o tanara la Noaptea Agentiilor de Publicitate.

In mediul online au aparut tot mai multe postari care faceau referire la Calin Ionescu, cunoscut sub numele de Rimaru, si cum acestea se folosea de functia ocupata in Centrade pentru a le face avansuri pe Facebook. Daca era refuzat, solistul R.A.C.L.A devenea agresiv, insulta, intimida sau chiar ameninta.

Ieri, agentia de publicitate a anuntat ca a incheiat colaborarea cu Calin Ionescu, in urma acuzatiilor aduse acestuia in mediul online, si a precizat ca descurajeaza si condamna orice forma de comportament ofensator atat in spatiul privat, cat si in cel public.

Impactul #metoo: exista sau ne amagim?

Overall, campania #metoo poseda toate ingredientele unei miscari sociale serioase si eficiente. Incurajeaza femeile si oamenii de pretutindeni sa impartaseasca povestile de hartuire si abuzuri sexuale si ne face sa constientizam magnitudinea problemei care exista dintotdeaua si va continua sa existe, dar despre care pana acum nimeni nu avea curaj sa faca un pas inainte si sa sparga gheata.

Scandalul Weinstein a fost doar declicul acestui fenomen care pare a se propaga si pare a produce schimbari in societate. Desigur, nu masive, insa orice schimbare atrage dupa sine o alta. Ramane de vazut ce impact vor avea aceste dezvaluiri in contextul viitor, pe langa concedieri, epudieri sau ostracizari publice.

Sursa foto: Mihai Surdu/Shutterstock