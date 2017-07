In 2014, trei ieseni au pus bazele unui business cu burgeri destinat zonei de food court. Feedback-ul clientilor si veniturile care au conturat o cifra de afaceri de 500.000 de euro anul trecut, i-au facut sa se gandeasca la extindere, in acest moment fiind in discutii pentru a deschide in cele mai mari orase din tara.

Povestea brandului Frankly am aflat-o de la Radu Holicov, unul dintre cei trei fondatori. Aceasta incepe in 2014, cand asociatul sau Stefan Holicov a primit o oferta de la cei de la Vivo Food Bar pentru a dezvolta business-ul impreuna. Acesta a fost incantat de idee, insa a decis ca vrea sa creeze propriul brand si sa dea nastere unei afaceri de familie.

“Frankly s-a deschis in 2014, initiatorul a fost Stefan. A fost o discutie cu Vivo. Ei aveau o locatie in zona Copou in Iasi si i-au propus lui Stefan sa dezvolte business-ul impreuna. I-a placut ideea, dar el a vrut sa faca o afacere in familie si a convenit cu ei sa ii ofere retetele. Acestea sunt facute de acelasi bucatar si in proportie de 80% sunt si aceleasi ingrediente.”, a declarat Radu Holicov.

Business-ul este in continua dezvoltare, cei de la Frankly deschizandu-si in urma cu o luna si jumatate propriul laborator dupa o investitie de peste 50.000 de euro in echipamente.

“Lipsa de seriozitate a anumitor furnizori ne-a facut sa mergem pe varianta unui laborator al nostru. Nu am vrut sa mai depindem de ei. L-am deschis acum 1 luna si jumatate, investitiile in echipamente fiind de peste 50 de mii de euro. Procesele sunt in mare parte automatizate, nu se face nimic manual.”, a completat Radu Holicov

Antreprenorii au in curs de dezvoltare si francizarea business-ului, ocupandu-se in acest moment de un manual de franciza. Ideea le-a venit dupa ce au primit mai multe oferte din diverse zone ale tarii.

"Momentan lucram la un manual de franciza. Am plecat de la dorinta de a oferi materia prima si francizatilor, vrem sa facem acest lucru pentru a controla calitatea. E foarte riscant pe piata din Romania sa le dai o franciza unor oameni pe care nu ii cunosti , legea iti permite incheierea unor contracte care sunt mai mult la nivel de principii, dar greu de controlat. Singura metoda de a controla calitatea este aceea de a le furniza tu materia prima. Avem solicitari din mai multe zone ale tarii, cea mai recenta a fost de la Craiova", a adaugat Radu.

Frankly ataca zonele de food court din Cluj, Bucuresti, Constanta si Timisoara.

Planul celor de la Frankly consta in a ajunge cel mai mare lant de burgeri pe zona de food court din tara. Acestia au pus ochii pe mai multe locatii din marile orase, printre care Cluj, Timisoara, Bucuresti si Constanta. Primul pas al extinderii va fi facut la Bucuresti.

“Vrem sa devenim cel mai mare lant de burgeri pe zona de food court din tara, Am vizat locatii in marile orase, printre care Cluj, Timisoara, Bucuresti si eventual Costanta. Incepem cu Bucurestiul, unde ne asteptam sa deschidem la finalul lui noiembrie intr-un mall din nordul Capitalei. Conceptul locatiei e dat in lucru la arhitect. Am trimis cereri oficiale si la Cluj si Timisoara, unde vrem sa lucram cu acelasi lant de mall-uri cu care lucram in Iasi, respectiv Iulius Group. Sper ca la anul pe vremea aceasta sa avem deja deschise locatiile” a adaugat Radu.

Modelul de business va functiona precum cel din locatia de la Iasi. Antreprenorul a afirmat ca toata materia prima va fi transportata catre noile locatii de la laboratorul pe care tocmai l-au deschis. Dupa inaugurarea locatiei din Bucuresti, unde vor lucra in jur de 12-13 angajati, antreprenorul se asteapta ca cifra de afaceri sa sara de 1 milion de dolari. Locatia acestora din Palas Mall din Iasi a inregistrat in primele luni ale anului acesta o crestere a cifrei de afaceri cu 10% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Sursa foto: Calin Stan