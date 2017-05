UPDATE ora 14.00 Sase zboruri operate de compania low-cost Ryanair au fost anulate marti, 18 curse ce trebuiau sa aterizeze pe aeroportul Henri Coanda marti au avut intarzieri de pana la trei ore, in timp ce alte 16 curse ce trebuiau sa decoleze au intarzieri de aproape doua ore si jumatate, potrivit datelor de pe site-ul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), compania care opereaza aeroportul din Otopeni, scrie News.ro.

La sosire, cea mai mare intarziere o are o cursa Blue Air ce vine din Roma si trebuia sa aterize la Otopeni la ora 12.10, insa este programata pentru ora 15.00.

La decolare, cea mai intarziere este la zborul Wizz Air de la Lisabona, care trebuia sa aterizeze la ora locala 14.40 si se estimeaza ca va ajunge la ora 16.50.

Conflictul de munca nu s-a incheiat. Greva poate fi reluata

Greva controlorilor de trafic aerian s-a suspendat la ora 13.00, insa negocierile continua, potrivit purtatorului de cuvant al Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din Romania (ATSR), Alecu Florin Diaconu.

Conflictul de munca nu s-a incheiat, el ramane deschis, iar greva generala poate fi reluata, cu conditia de a o anunta cu minimum doua zile in avans. E important si ce se hotaraste azi la tribunal Alecu Florin Diaconu

La ora 9.00 a inceput greva generala pe termen nelimitat a controlorilor de trafic aerian din cadrul Romatsa, care risca sa genereze, marti, intarzieri si anulari de curse pe aeroporturile din Romania.

Totusi, in ultimele declaratii, sindicalistii care reprezinta interesele angajatilor Romatsa au sugerat ca greva ar putea fi suspendata chiar marti, dupa doar cateva ore. Conducerea Romatsa a cerut in instanta suspendarera grevei, iar dosarul va fi judecat in cursul acestei zile.

Greva a devenit o certitudine luni, dupa ce ultimele negocieri de la Ministerul Transporturilor au esuat, iar calatorii nu pot afla din timp informatii despre ce curse sunt anulate sau intarziate.

Conducerea Romatsa a solicitat in instanta suspendarea grevei.

Dosarul in care Romatsa a contestat legalitatea grevei va fi judecat de magistratii Tribunalului Bucuresti la ora 13.30.

Sedinta era programata initial pentru ora 8.30, dar a fost amanata dupa ce Ministerul Transporturilor a intervenit in proces si a cerut timp pentru a studia documentatia.

Sursa foto: Viorel Dudau | Dreamstime.com