"Pe noi ne afecteaza printr-un volum mare de apeluri in call center, avem cam 500 de pasageri care calatoresc astazi. Telefoanele au inceput de ieri, lumea vrea sa stie ce se intampla, cat o sa dureze greva si din pacate informatiile lipsesc, in sensul in care s-a anuntat greva si teoretic este pe o perioada nelimitata. Noi nu ne asteptam sa dureze mai mult de cateva ore, pentru ca disruptia cauzata companiilor aeriene si a aeroporturilor este foarte mare", spune Daniel Truica, proprietarul Vola.ro, business care se bazeaza 70% pe vanzarea de bilete de avion.

In ce priveste eventualele despagubiri, companiile aeriene ori reruteaza pasagerii pe primele zboruri disponibile, "chiar daca nu este vina lor", ori tin avioanele la sol.

Despagubirile in bani se dau daca zborurile sunt anulate si pasagerii sunt nu sunt rerutati sau daca au loc intarzieri de cel putin 3 ore. "Agentiile nu ofera despagubiri, vor fi primite de la companiile aeriene sau, in cazul in care exista clienti care au incheiat polita de asigurare care sa prevada un astfel de incident, desi genul acesta de evenimente intra la forta majora si nu prea sunt despagubite. Sincer, posibilitatea de despagubire este destul de limitata, adica companiile o sa ii puna pe primele zboruri disponibile", sustine CEO-ul Vola.ro.

In plus, in cazul noptilor de cazare pierdute, se aplica reglementarile europene in vigoare.

"Pe cei care calatoresc i-am sfatuit sa se duca la aeroport pentru ca exista posibilitatea sa calatoreasca, chiar daca vor fi intarzieri. Este important faptul ca la aeroport poate sa discute cu reprezentantul companiei aeriene si sa fie rerutati pe primele zboruri disponibile", completezeaza Truica.

Pana in momentul de fata, 6 zboruri ale companiei low-cost Ryanair au fost anulate din si catre Bucuresti si mai multe zboruri ale altor companii aeriene sunt intarziate, potrivit Bucharest Airports.

Sursa foto: Pixabay.com