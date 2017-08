Vola.ro, cel mai mare portal de turism din Romania, a inregistrat un plus al veniturilor nete de 43% (2016 fata de 2015). Trendul de crestere se pastreaza si in anul 2017, in prima jumatate a anului, Vola.ro avand un avans de 26% fata de aceeasi perioada a anului 2016.

Vola.ro a inregistrat anul trecut venituri nete de aproape 5.9 milioane de euro din vanzarea biletelor de avion, a vacantelor, a city break-urilor si a altor servicii turistice, potrivit unui comunicat de presa.

In 2016, volumul vanzarilor de bilete de avion pe platforma Vola.ro a crescut cu aproximativ 51%, fata de anul 2015. Cele mai populare destinatii de zboruri au fost Italia, UK, Spania, Germania si Franta si cele mai cautate destinatii de city break au fost Roma, Dubai, Milano, Barcelona, Paris.

Cea mai lunga calatorie a fost de 40 de nopti, in Magdeburg, iar cea mai scumpa a fost o rezervare de 15 persoane, in Kemer, in valoare de 17.491 de euro. Cel mai ieftin bilet de avion vandut a costat 2.4 euro, pe cursa Bucuresti – Timisoara.

Anul acesta, Vola.ro a decis trecerea la raportarea veniturilor nete, fiind una dintre primele companii din industria turismului care face acest pas.

"Dimensiunea business-ului Vola.ro sau a oricarui business din industria turismului nu este, in mod cert, data de cifrele bombastice comunicate, ci de valoarea adaugata a acestor cifre. De aceea, ma bucur ca in 2017 am reusit sa implementam aceasta raportare a veniturilor nete si sa renuntam la raportarea cifrei de afaceri care, cel putin intr-o industrie precum cea a turismului, cu rulaj mare si marje mici, nu are niciun fel de relevanta. Pentru Vola.ro aceasta decizie inseamna o maturizare a business-ului si ma bucur ca avem ocazia sa o vedem implementata”, a declarat Daniel Truica, Managing Partner Vola.ro

In 2015, Vola Romania a avut o cifra de afaceri de aproximativ 42,47 milioane de euro, inregistrand o crestere de 54% fata de 2014, iar la nivel de grup, cifra de afaceri a fost de 63,25 milioane de euro. Anul trecut, Vola.ro a primit o investitie de 5 milioane de euro din partea 3TS Capital Partners, acelasi fond care a mai investit in Romania in Elefant.ro, InternetCorp, Zoot si Vector Watch.