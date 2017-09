Situatie ingrijoratoare: 60% dintre restaurantele, barurile si cafenelele din Romania dau faliment in primele 9 luni de la deschidere, iar 80% in primii 5 ani de functionare, potrivit asociatiei HORA.

Situatia este cu atat mai ingrijoratoare cu cat romanii sunt pe ultimul loc in clasamentul european al cheltuielilor la restaurante sau cafenele, ca procent din veniturile unei gospodarii. Potrivit Eurostat, romanii cheltuie doar 1,1% din venituri la restaurante sau cafenele, in timp ce spaniolii aloca 14,6%. Media UE este de 6,8%.

In plus, economia romaneasca se indreapta catre o criza acuta de personal calificat, in conditiile in care datele statistice arata ca numarul locurilor de munca vacante aproape s-a dublat, de la 38.625 in 2009 la 59.753 in 2016, potrivit unui studiu KeysFin – iar industria HORECA este printre cele mai afectate sectoare.

Potrivit HORA, principala cauza pentru aceasta intreaga situatie o reprezinta lipsa educatiei si profesionalizarii din industrie, care influenteaza in mod direct politicile de personal si managementul business-urilor.

”Sa intelegem odata pentru totdeauna ca nu mai putem face lucrurile dupa ureche! Educatia si formarea continua reprezinta singura solutie sustenabila de a rezolva problema lipsei de personal calificat din industrie si a combate managementul defectuos. Resursa umana este singura care poate, intr-adevar, sa produca resurse noi. Un plan de business adaptat la realitatea economica romaneasca este singurul care iti poate oferi un viitor predictibil intr-o piata mereu schimbatoare. De aceea, antreprenorii din HORECA trebuie sa investeasca mai mult in obtinerea de know-how. Daca vrei sa fii mereu cu un pas in fata celorlalti, trebuie sa participi constant la workshop-uri sau la cursuri de perfectionare. Asa ca, inainte sa dam vina pe cauzele externe, sa ne intrebam daca am facut tot ce tine de noi sa ne asiguram succesul”, arata Dragos Petrescu, presedinte HORA.

Sursa foto: Volodymyr Goinyk/Shutterstock.com