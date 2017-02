Elefant.ro este unul dintre cele mai mari magazine online de carte din tara, cu venituri de 78 milioane de lei in 2015, livrand milioane de carti la nivel national. Am cerut companiei o statistica privind judetele cele mai “avide de lectura”, dar si cele in care comenzile de carte din magazin sunt cele mai reduse.

Romanii cei mai avizi de lectura sunt grupati in jurul marilor orase, lucru deloc surprinzator, spun oficialii companiei.

Astfel, conform unei analize a magazinului online elefant.ro, cel mai mare centru universitar din tara – Bucuresti (atat orasul, cat si alaturi de localitatile din jurul sau grupate in judetul Ilfov) se situeaza in topul judetelor cu cele mai multe carti cumparate la mia de locuitori.

“Achizitia de carte la nivelul Capitalei este la un nivel dublu fata de primul judet care urmeaza in clasament – Cluj”, spun reprezentantii companiei.

Iasi, Timis si Brasov sunt si ele printre primele cinci judete consumatoare de carte.

Judetele codase la nivel de carte comandata

Judetele unde numarul de carti cumparate raportat la mia de locuitori este cel mai mic sunt Harghita, Covasna (unde majoritari sunt vorbitori de limba maghiara), Teleorman, Olt, Calarasi si Giurgiu.

In topul general al vanzarilor de carte pe elefant.ro , in luna ianuarie 2017, conduc detasat doi romani: Irina Binder cu "Insomnii" se situeaza pe prima pozitie, in timp ce Andrei Ciobanu cu volumul aflat in precomanda in luna ianuarie, "Suge-o, Andrei!" a acaparat in doar o luna pozitia a doua a clasamentului. Jojo Moyes s-a situat pe locul al treilea in topul general de carte, cu volumul "Dupa ce te-am pierdut".

Sursa foto: Shutterstock: Syda Productions