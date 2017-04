Dupa sentimentul general al pietei , cel mai influent factor la nivelul cursului valutar este reprezentat de ratele de referinta ale dobanzii practicate de catre bancile centrale. De asemenea, sunt extrem de importante in acest sens datele care pot schimba asteptarile in ceea ce priveste directia, momentul sau dimensiunea cresterii sau scaderii dobanzilor.

Acesti factori sunt atat de influenti deoarece cresterea dobanzilor si implicit a randamentelor valutelor le permite traderilor sa inregistreze profit in doua moduri:

1. Prin ceea ce numim “Carry Trade”, investitorii profitand de diferentialul de dobanda dintre doua valute.

2. Prin aprecierea capitalului, in mare parte influentata de “Carry Trade”.

Carry Trade: Forex pentru Venit

Unul dintre motivele pentru care ratele dobanzilor influenteaza evolutia perechilor valutare este acest carry trade. Altfel spus, imprumuturi in valuta ieftina si plasamente in valuta scumpa. Ori de cate ori mentineti o pereche valutara peste noapte, brokerul va crediteaza sau debiteaza contul cu valoarea zilnica a diferentialului de dobanda (dobanda overnight) dintre cele doua valute.

Obiectivul este acela de a acumula venituri din diferentialul de dobanda prin:

1. Cumpararea unei perechi valutare cu o rata a dobanzii mai mare pentru moneda de baza (cea din stanga) si mai mica pentru moneda cotata (cea din dreapta) sau

2. Vanzarea unei perechi valutare cu o rata a dobanzii mai mare pentru moneda cotata si mai mica pentru moneda de baza.

In ambele cazuri, investitorul acumuleaza venituri zilnice ca urmare a diferentei dintre cele doua randamente. Cu cat este folosit un levier mai mare, cu atat venitul zilnic acumulat este mai semnificativ deoarece acesta din urma se bazeaza pe suma totala controlata, si nu pe marja.

Sursa: Admiral Markets WebTrader

Spre exemplu, sa presupunem ca vindem EUR/RON utilizand un efect de levier de 100:1, angajand un depozit in marja de 1.000 de euro pentru a controla 100.000 de euro. Daca rata dobanzii de referinta a Bancii Centrale Europene este de 0% pe an, iar cea practicata de BNR este de 1,75%, atunci cei care detin o pozitie short pe perechea EUR/RON vor obtine probabil un castig net de 1,75% pe an. Diferentialul de dobanda este amplificat de efectul de levier. Dat fiind faptul ca este folosit un efect de levier 100:1 cu o marja de 1.000 de euro pentru a controla 100.000 de euro, acest venit anual se calculeaza la suma controlata de 100.000 de euro, si nu la marja de 1.000 de euro. Venitul anual care va fi obtinut in acest caz este de 1,75 la suta din 100 000 sau 1,750 de euro (platit zilnic), ceea ce inseamna o rentabilitate de 175 la suta inainte de a lua in considerare modificarile pe care le sufera cursul EUR/RON. Rentabilitatea neta de 175 la suta pe an se calculeaza pe baza dobanzii, inainte de a lua in considerare fluctuatiile perechii valutare in cauza si alte taxe de brokeraj. La fel ca in cazul bancilor, suma creditata este intotdeauna mai mica decat suma debitata, in valoare absoluta.

Pentru Carry Trade este necesara o evolutie laterala sau favorabila valutei cumparate: Intrucat valutele cu randamente mai mari sunt mai degraba cele de risc decat cele de refugiu (vedeti lectia precedenta), carry trade functioneaza doar atunci cand cursul de schimb consolideaza sau evolueaza in directia valutei cumparate, nu a celei vandute. Altfel, veniturile din diferentialul de dobanda ar putea fi mai mici decat pierderile din evolutia nefavorabila a cursului. Exact cum pierderile suferite din scaderea pretului unei actiuni sau proprietati detinute poate depasi valoarea venitului obtinut din dividend sau chirie.

Aprecierea Capitalului

Celalalt motiv pentru care ratele dobanzii reprezinta cel mai influent factor fundamental al preturilor este ca, cu cat randamentul este mai mare, cu atat este mai mare si cererea pentru o valuta, deoarece:

1. Randamentele mai mari tind sa sugereze crestere economica, pe masura ce bancile centrale maresc rata dobanzii pentru a nu genera inflatie.

2. Activele denominate in moneda respectiva, cum ar fi obligatiunile, vor da randamente mai mari decat activele denominate in monede cu dobanzi mai mici.

Cum sunt determinate ratele dobanzii? De ce schimba bancile centrale ratele dobanzii pe termen-scurt?

In general, bancile centrale reduc ratele dobanzii pentru a stimula cresterea economica si le ridica pentru a mentine inflatia sub control. Altfel spus, bancile centrale cauta un echilibru intre aceste doua nevoi. Conditiile economice determina care dintre aceste nevoi are prioritate. In vremuri nefavorabile, stimularea cresterii este, de obicei, principala preocupare, deci rate mai mici. In perioade de expansiune, controlul inflatiei este prioritatea, deci rate mai mari. De regula, natiunile cu economii mai puternice au valute mai puternice, deoarece bancile centrale vor creste ratele, atat pentru a minimiza amenintarile in ceea ce priveste inflatia, cat si pentru a avea de unde sa le reduca atunci cand economiile lor scad.

Din perspectiva tranzactionarii, miscarile in piata forex sunt mai influentate de schimbarile ce se produc la nivelul asteptarilor in ceea ce priveste directia modificarii ratei dobanzii decat de schimbarile ratei in sine (care este, de regula, anticipata si deja valorificata in momentul in care se produce).

De exemplu, sa ne imaginam ca Banca Centrala Europeana (BCE) si Banca Nationala a Romaniei (BNR) anunta cresteri egale ale ratelor dobanzii. Eur va creste, iar Ron se va vinde, adica perechea EurRon evolueaza ascendent. De ce? Cele doua motive majore ar fi urmatoarele:

1. Cresterea ratei dobanzii pentru Ron a fost anticipata si inclusa in pret, in timp ce cea pentru Eur a reprezentat o surpriza, iar pietele au speculat aceasta oportunitate. Din acest motiv, unul dintre cele mai pretioase sfaturi pentru traderi si speculatori este cumpara zvonuri, vinde fapte.



2. Indiferent din ce motive (de regula corecte), pietele considera ca majorarea ratei dobanzii de catre BCE reprezinta doar una dintr-o serie de viitoare majorari. In orice caz, pentru Ron, pietele considera ca majorarea ratei dobanzii nu va fi urmata de alte cresteri sau, mai rau de atat, urmatoarea miscare din partea bancii centrale ar putea fi reducerea dobanzii, motiv pentru care se considera ca este momentul potrivit pentru a marca profitul vanzand Lei.

Orice modificare la nivelul conditiilor care sugereaza ca banca centrala este mai mult sau mai putin tentata sa isi modifice politica in ceea ce priveste rata dobanzii poate, de asemenea, influenta asteptarile cu privire la aceste rate si, prin urmare, preturile pe piata forex.

1. Datele cu privire la inflatie influenteaza asteptarile legate de rata dobanzii deoarece cresterea inflatiei face ca banca centrala sa fie mai tentata sa creasca rata dobanzii astfel incat inflatia sa fie mentinuta la un nivel acceptabil.

2. Rapoartele din sfera cresterii economice, precum rata somajului, cheltuielile consumatorilor sau PIB-ul influenteaza asteptarile cu privire la rata dobanzii deoarece o crestere economica puternica determina banca centrala sa creasca rata dobanzii si, in acelasi timp, sa minimizeze riscul inflatiei care poate veni impreuna cu o crestere economica rapida.

Sursa: Calendar Economic Admiral Markets

Urmariti anunturile bancii centrale despre rata dobanzii si perspectivele economice.

Bancile centrale elaboreaza rapoarte lunare cu privire la rata dobanzii, alaturi de viziunea asupra conditiilor economice. Astfel, exista numeroase date care influenteaza asteptarile pietei in ceea ce priveste modificarea ratei dobanzii, insa nimic nu este mai important decat comentariile bancii centrale in legatura cu situatia economica.

Urmatoarea lectie va fi dedicata datelor si indicatorilor macroeconomici.

