Este unul dintre cei mai cunoscuti specialisti in coaching din Romania si, in acelasi timp, unul dintre cei mai bine platiti. Mihai Stanescu, fondatorul companiei RoCoach, adora yachting-ul, se relaxeaza alergand zilnic cu cainele in parc, iar de doua ori pe an isi incarca bateriile cu cate o vacanta de aproximativ o luna de zile.

Mihai Stanescu si-a inceput activitatea de coach in urma cu mai bine de 16 ani si a ajuns sa fie unul dintre cei mai apreciati din acest domeniu, iar din acest motiv are si un program destul de incarcat, care poate sa ajunga la 25 de sedinte saptamanale cu clientii.

"As locui in aceeasi cladire cu biroul"

Isi incepe programul dimineata cu o sedinta de masaj sau de inot sau, in unele zile, cu o plimbare cu cainele. La ora 10 ajunge la birou si incepe caruselul intalnirilor cu clientii, potentialii clienti si cu colegii din companie.





"Locuiesc aproape de birou si este fundamental, eu as locui si in aceeasi cladire, pentru ca eficientizezi timpul la maximum astfel. In plus, my art nu are nicio legatura cu spatiul in care se intampla, iar sedintele de coaching se pot intampla oriunde, intr-un birou de CEO, intr-un hotel, intr-o masina sau in parc", explica Mihai Stanescu.

Si pentru ca nu ii place sa se deplaseze mult in Bucuresti, antreprenorul si-a impartit orasul in zone pe care le frecventeaza des, respectiv cele din nordul capitalei, si locuri pe care le evita.

Problema in Bucuresti este de deplasare. Astfel ca mi-am sectionat orasul. Mie imi place mult zona de nord a Bucurestiului, care este mai verde, ba chiar si oamenii sunt mai prietenosi, iar aerul este mai curat

Astfel, intr-o zi normala, specialistul in coaching are 5-6 intalniri, iar programul de lucru si-l incheie in jur de ora 19.

"In fiecare seara, dupa program, ies la plimbare cu cainele meu de vanatoare si alergam minim 15 kilometri. Este un caine activ si are nevoie de miscare, iar mie imi face placere, pentru ca asa ma detasez. Nu merg la sala, nu imi place", spune razand Mihai Stanescu.

Pasiune pentru jazz

Cand timpul ii permite, lui Mihai Stanescu ii place sa iasa in oras la concerte de jazz sau la teatru.

"Jazz ascult si in timpul zilei, in pauzele dintre sedinte, acasa sau la concerte. Merg si la teatru, insa pe primul loc sunt concertele de jazz, pentru care merg in toata Europa", a precizat coachul.

O alta pasiune a sa este yachtingul, pe care apuca sa il practice de 1-2 ori pe an, in Marea Mediterana.

Doua vacante de cate o luna

Ca orice industrie, si coachingul are sezonalitatea sa, asa ca daca in unele luni, ca mai sau octombrie, acesta "trage tare", in timp ce in mijlocul verii sau la jumatatea sezonului rece isi permite sa plece si cate o luna de zile, ca sa isi incarce bateriile.

"Vacantele mele ori inseamna un weekend prelungit ori o luna intreaga. Din ce castig lunar o parte ii pun deoparte pentru vacanta. (...) Nu ma intereseaza sa arunc cu bani in vacante, urmaresc experienta frumosului si am invatat ca frumosul creste fiinta umana, incepand de la locuri, oameni draguti, cu muzee, spectacole", spune Stanescu.

Chiar daca nu este interesat de lux, antreprenorul recunoste ca are cateva "mofturi" pe care si le respecta cand merge in vacante, si anume: nu calatoreste la orele diminetii si nu se cazeaza in hoteluri clasate la mai putin de patru stele.

"Nu suport sa zbor foarte dimineata, mie imi place sa zbor in a doua partea a zilei si stiu ca, oriunde m-as duce, am o seara libera inainte. Ma intereseaza mai putin compania de zbor si mai mult ora zborului. Pe cat pot, incerc sa merg la un hotel de minim patru stele sau la un Airbnb din top. Imi organizez singur vacantele, Tripadvisor este suficient, citesc reviewuri si aleg zone care mi se par reprezentative pe mai multe niveluri", a explicat coachul Mihai Stanescu.

Ani de zile am mers la spa-uri de lux, din nevoie, efectiv, de odihna. Este important sa nu te agiti prea mult, cel putin pana ti se incarca bateriile la loc, la nivel psihic. Iar asta e priceless, poate sa fie 100 sau 1.000 de euro, pentru mine nu conteaza, pentru ca, fiind relaxat, pot ulterior sa livrez rezultate

Ii plac Sinaia si... Barcelona

"In tara, cel mai mult imi place Sinaia. Cine n-a inteles ce bogatie avem pe valea Pelesului, nu traieste realmente in Romania. In afara prefer Barcelona, cel mai frumos loc, un oras facut cu cap, cu extrem de multe straturi, din care niciunul nu este rece sau agresiv. Barcelona este, insa, un loc in care trebuie sa mergi cand clima nu e asa calda", a precizat Stanescu.

Despre Mihai Stanescu

Mihai Stanescu, recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni specialisti in coaching din Romania, incaseaza intre 500 de euro si 2.500 de euro pe o sedinta de coaching, pretul variind in functie de obiectivul pe care si-l propune clientul.

RoCoach, firma de coaching pe care acesta o conduce, si in care tot el este singurul care livreaza sedinte de coaching, a incheiat anul 2016 cu o cifra de afaceri de circa 300.000 de euro. Profitul reprezinta circa 30% din cifra de afaceri.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu