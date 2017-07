La origine inginer in telecomunicatii, a lucrat cativa ani in acest domeniu, iar apoi a facut trecerea la antreprenoriat, unde a activat in domenii precum marketing si publicitate. Cateva cuvinte-cheie care l-ar descrie pe Alin Stanciu, fondatorul si CEO-ul FashionUP, sunt: revista J’Adore, radio Guerrilla, primul mall online si motorcycling. Cand lasa afacerile pe plan secund si foarte rar se intampla asta, chiar si in vacanta este implicat - ”sunt un control freak” - Alin Stanciu viziteaza alte tari cu motocicleta, alaturi de gasca de prieteni.

Conduce al doilea jucator din piata de fashion online, FashionUP, un business de 4,5 milioane de euro si spune ca se detaseaza foarte greu de afacere, chiar si in vacanta. A vizitat anul acesta 12 tari - “Stiu, nu da tocmai bine asta, dar daca la inceputurile mele antreprenoriale nu mi-am luat concediu trei ani, acum obisnuiesc sa o fac, plec pentru o saptamana, chiar si pentru cateva zile”, imi povesteste Alin.

Insa chiar si atunci cand pleaca in vacanta nu se poate detasa de munca si “triseaza”: isi verifica constant mailurile si rapoartele. “Cam asta inseamna sa fii antreprenor, dar nu-mi displace, sunt genul de control freak, de manager autocratic, care vrea sa impinga totul si chiar daca nu sunt acolo, imi place sa stiu tot. Probabil ca colegii mei nu sunt foarte fericiti de acest lucru”, glumeste Alin.





Inainte de a afla mai multe despre hobby-urile si pasiunile sale, sunt curioasa cum a ajuns sa lucreze in retailul de fashion si mai ales cum a pus bazele FashionUP. Cariera lui Alin incepe, savuros: cu el cerand un post de vanzari la o multinationala in Cluj.

Desi a terminat facultatea de telecomunicatii si liceul de informatica, nu a vrut sa fie inginerul clasic. A inceput sa lucreze in diverse firme de telekom, insa a refuzat cu desavarsire partea tehnica si s-a axat pe comercial si marketing. “Sansa a facut ca eu sa avansez foarte repede, asa ca la 26 de ani coordonam o echipa de opt oameni, toti mai in varsta ca mine”, spune Alin.

Primul job a fost la Toshiba, intr-o perioada de proba ca agent de vanzari, desi japonezii cautau manager. A fost implicat intr-un concurs alaturi de alte trei persoane pentru aceasta functie, li s-a desemnat o echipa de manageriat, desi cei din companie nu-l lua in serios: “Ceilalti ziceau de mine ca n-am nicio sansa, ca de fapt nu particip la concurs, sunt ca sa fiu acolo. Mi-au dat cei mai noi oameni din firma si ne-au pus sa vindem. Dupa trei luni depasisem cu 80% vanzarile celorlalte trei echipe”, spune acesta.

Cum a reusit sa vanda, desi nu avea experienta? “Think out of the box - e un concept pe care si acum incerc sa il aplic”, imi spune, increzator, Alin. A vandut copiatoare, faxuri si calculatoare catre piete oarecum neatacate, zone care pareau tabu la momentul respectiv, spune el: institutiile de stat.

A lucrat doi ani in aceasta functie, dupa care a migrat in zona de telefonie, unde a lucrat la fostul Cosmote si Zapp circa patru ani. “Primul lucru pe care l-am facut cand am ajuns manager a fost sa-mi las barba. Si de atunci am ramas cu barba. A fost o perioada interesanta, eram tanar si nabadaios, iesisem un pic din tiparul firmei”, isi aminteste Alin.

Trecerea la antreprenoriat

A venit firesc, spune acesta: “Lucrand in multinationale si simtind aprecierea sefilor, fiind genul de persoana foarte pushy si bataios – eu gasesc intotdeauna o competitie acolo unde nu e – m-am gandit de ce sa fiu cel mai bun om pentru altii, cand as putea fi pentru mine?”, imi povesteste seful FashionUP.

“Mi-am dat seama ulterior ca lucrurile nu stau chiar asa, dar asa am inceput, ca o provocare cu mine insami”. Dupa opt ani de lucru in mediul corporatist, Alin a facut switch-ul si a mers pe doua directii: ce stia sa faca – a infiintat o retea de magazine dealer GSM si o agentie de publicitate full service.

De-a lungul timpului, Stanciu a fost implicat in mai multe proiecte antreprenoriale: a pus bazele unei retele de magazine de lenjerii, a infiintat revista J’adore, pe care ulterior a adus-o si la Bucuresti, a investit si a condus un radio de la Cluj pe care l-a transformat in radio Guerrilla. A lasat Clujul si s-a stabilit definitiv la Bucuresti, unde a pornit primul mall online.

Cum i-a venit ideea FashionUP? Avea J’adore, revista glossy de fashion, unde propunea idei de tinute. Clientii sunau des la redactie sa intrebe de unde ar putea cumpara hainele si s-a gandit sa le ofere el aceasta varianta. Era in 2008, internetul era the next big thing, iar Alin a profitat si a deschis un magazin online sub ideea de a vinde haine prin content.

“Voiam ca puterea editorului, care e specialist si are expertiza, sa fie atat de puternica incat articolele sa se vanda. Intre timp, mi-am dat seama ca nu e chiar asa pentru ca lumea cumpara ce vrea si ce ii place. Si am trecut la o vanzare clasica, I-am zis mall online, a fost o chestie de branding, conceptul era trendy pe vremea aia si era convenient pentru noi sa ne pozitionam astfel, nu am inventat eu roata”, spune Alin.

La opt ani distanta, FashionUP este al doilea mare jucator din piata de fashion online, cu vanzari de peste 4,5 milioane de euro anul trecut si peste 500 de branduri de fashion comercializate.

Dar sa revenim la motorcycling

Dupa ce-am aflat povestea lui Alin, cum a ajuns tanarul din Cluj manager la 26 de ani, cum a migrat din telecomunicatii in maketing, media si apoi in fashion, sunt curioasa cum e antreprenorul in afara programului. In primul rand, cum se imbraca un manager din fashion? Tine la etichete, la branduri? Nicidecum: are o regula nescrisa pe care incearca sa o aplice cat mai des: o zi pe saptamana se imbraca in costum, doua smart-casual, sacou si jeans, iar in rest vine imbracat mai sport.

In acele zile merge pe bicicleta sau joaca tenis. Insa de departe sporturile preferate sunt motorcycling-ul si schiatul. Merge de douazeci de ani in Austria, de doua-trei ori in sezonul rece pentru a schia, iar in restul anului se dedica motorcycling-ului: “Nu sunt genul de motociclist care sa mearga foarte mult prin oras, prefer sa fac ture prin zone din afara Romaniei. Am o gasca de motociclisti, oameni de varsta mea, nu suntem pasionati, suntem mai degraba de turing, nu o sa auzi tobe la noi, mergem mii de kilometri ziua, iar seara discutam politica sau filozofie la un pahar de vin”, povesteste entuziasmat Alin.

A marcat zece tari in ultimii doi ani, printre care Kosovo, Albania, Grecia, Turcia, Ucraina, iar anul trecut a bifat si Transnistria. Obisnuieste sa faca doua ture mari, de o saptamana sau doua, si alte cinci-sase mai mici, de weekend, pe an.

La capitolul vacante, antreprenorul “sta foarte bine”, desi recunoaste ca au fost ani buni in care nu si-a luat concediu. Ultima vacanta de doua-trei saptamani a fost in urma cu cincisprezece ani, iar marele sau regret in acest sens este ca a ajuns niciodata in America, destinatie care necesita o astfel de perioada mai lunga de timp.

“In schimb, daca mi se pune pata plec chiar maine trei zile undeva. Problema este ca de cate ori plec, am fost de curand o saptamana in Tenerife, nu pot sa ma detasez complet de munca. Dar nu-mi displace chestia asta”, spune, zambind, Alin.

Destinatiile sale preferate sunt tarile nordice, Grecia pentru mare si Austria pentru ski. A avut si experiente inedite, in destinatii care desi nu se numara printre preferate, l-au impresionat: Tenerife, Nepal sau Albania.

Cum arata o zi obisnuita din viata antreprenorului din fashion? Se trezeste tarziu, intre 08:30 si 09:00, bea cafea si incepe prima tura de emailuri si rapoarte. “Am facut o obsesie pentru asta, am nevoia sa verific mereu rapoartele, sa vad comenzile, imi dau un feeling ca inteleg ce se intampla. Colegii sunt mereu surprinsi si speriati ca vad niste lucruri inainte de a le vedea ei - daca ceva nu merge, nu converteste suficient de bine sau avem un bug in site - e greu sa il gasesti in site, cel mai bine il gasesti in comenzi sau in comentariile de la comenzi”, explica Alin.

Ziua de munca se termina la 5-6, cand paraseste biroul si dupa incearca sa faca ceva “misto”, dupa cum el insusi zice: "Merg cu bicicleta, joc tenis sau ma vad cu prietenii. E o zi de munca normala si dupa, la fel. Nu-i nimic spectaculos in rutina mea”, incheie antreprenorul.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu