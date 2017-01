Potrivit unei cercetari recente, citate de oficialii Vincon Vrancea, in ultimii cinci ani a existat o crestere constanta a pietei, cu 5% in fiecare an. „Mai este loc inca pentru educarea consumatorului si deschiderea apetitului pentru acest tip de bautura”, puncteaza Georgescu.

Compania a inceput sa comercializeze vinarsuri la inceputul anilor ’70. Primul vinars a fost Miorita, acesta fiind urmat in timp de Columna si Steaua Vrancei. In acea perioada, pe piata mai existau inca 2-3 producatori de vinars. Dupa 2000 – anul de privatizare al companiei - au aparut si alte marci de vinarsuri precum Baron, Jad si Miorita de 12 ani, Miorita 18 ani, Miorita 25 de ani si Miorita de 30 de ani.

Vincon produce vinarsuri in crama Paradis, unde se afla una dintre cele mai mari rezerve de distilate vechi din zona de sud-est a Europei. Capacitatea totala de stocare a cramei se ridica la peste un milion de litri de vinars.

„Estimam ca vom inchide anul 2016 cu peste 30% crestere pe segmentul de vinarsuri fata de anul trecut. Daca ne uitam doar in segmentul de key accounts (supermarketuri, hypermarketuri etc.), cresterea depaseste 40% fata de 2015. Pentru 2017, ne dorim sa pastram in continuare o crestere de doua cifre”, spune Luchi Georgescu.

Spre deosebire de alte tari, unde coniacul – echivalentul francez pentru vinarsul autohton – este servit ca after drink, in Romania preferintele se indreapta si spre consumul vinarsului ca starter al unui eveniment sau chiar in amestecuri si cocktailuri. De asemenea, vinarsul este folosit si in bucataria de inalta clasa, in realizarea unor preparate culinare selecte. Ca moment al zilei, vinarsurile sunt preferate pentru relaxarea de dupa o zi de munca.

„In randul romanilor, exista cativa consumatori deja familiarizati care cauta aceste produse din plin si care apreciaza o bautura fina. E vorba despre persoane de peste 25 de ani, cu un salariu peste medie, care isi permit sa se bucure de experienta senzoriala pe care o ofera aceasta tarie. In ultimii ani, observam o deschidere timida, dar sigura, si in randul unor categorii mai largi de consumatori. (…) Chiar daca piata de vinarsuri din Romania este in crestere si are potential, consumul este inca timid in acest sens. De aceea, nici nu exista date oficiale care sa ne arate o imagine 100% concreta asupra consumului pe cap de locuitor. Cu siguranta e loc de maturizare si de educare a consumatorului”, mai puncteaza Georgescu.

Locul de origine al coniacului este Franta, unde un produs similar ca vechime si metoda de preparare cu vinarsurile produse de Vincon – gamele Miorita si Jad – ajunge si la cateva mii de euro sticla.

Cum se fabrica vinarsul

Vinarsul este o bautura alcoolica tare, care se obtine prin distilarea anumitor soiuri de vin si pastrarea produsului respectiv in butoaie de stejar.

Calitatea distilatului invechit de vin, ca produs finit, depinde de trei factori principali: calitatea materiei prime, procedeul de distilare a vinului si modul de invechire a distilatului. Pentru obtinerea unor distilate invechite, de inalta calitate, se folosesc numai vinuri albe, tinere si perfect sanatoase.

Prima distilare se face la foc deschis, in instalatii de cupru, din care se obtine un distilat de 28–30 de grade. Acestuia i se aplica o redistilare, in care se elimina partea de frunti si cozi si se pastreaza doar miezul distilatului. Tot acest proces se face dupa metoda cunoscuta de specialisti sub numele de Charentais. Distilatul astfel obtinut necesita apoi ani de stat la invechire in butoaie de stejar. Procedura de maturare a vinarsului presupune o temperatura si o umiditate perfect controlate.

Portofoliul Vincon include game cu produse din categoria XO, ceea ce indica vinarsuri mai vechi de 7 ani. De exemplu, vinarsul Miorita este oferit catre consumatori in variantele Miorita 12 ani, respectiv 18, 25 si 30 de ani, iar Jad contine vinars invechit timp de 28 de ani.