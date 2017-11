Porsche Romania, cel mai mare importator auto din Romania, a incheiat primele trei trimestre ale anului cu o crestere a vanzarilor de 13% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pentru toate marcile Grupului Volkswagen, potrivit unui comunicat al companiei.

"Ne apropiem de realizarea obiectivului stabilit de a livra 25% dintre masinile noi din Romania in 2017", a declarat Brent Valmar, director general Porsche Romania, potrivit Agerpres . Marcile de volum Volkswagen si Skoda au inregistrat cea mai mare crestere a vanzarilor, cu pana la 19% si, respectiv, circa 11% mai mare in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. In perioada ianuarie - septembrie 2017, cele mai bine vandute modele de autoturisme pentru pasageri au fost Skoda...