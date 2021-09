Noi automobile electrificate au fost testate de Euro NCAP. Două modele chinezești au obținut 5 stele

Cinci modele noi de automobile, cu o gamă largă de tipuri de propulsie, au fost testate în ultima rundă de teste de siguranță Euro NCAP. Două modele chinezești - hibridul 01 al lui Lynk & Co și SUV-ul electric NIO ES8 - ating un rating maxim de cinci stele.

Modelul electric Audi Q4 e-tron, obține, de asemenea, un rating de 5 stele la testele Euro NCAP. Toyota Mirai, una dintre puținele mașini alimentate cu o celulă de combustibil cu hidrogen, obtine punctajul maxim de cinci stele, la fel ca și noul Subaru Outback, singura mașină alimentată convențional din această serie de teste.

„Un val de vehicule electrice noi fabricate în China este în curs de lansare: BYD, XPeng, DFSK, Seres etc. Lynk & Co și NIO arată că „Made in China” nu mai este un termen peiorativ când vine vorba de siguranța mașinii. Aici avem două mașini noi, ambele dezvoltate în China, care au performanțe extrem de bune la testele noastre,” a declarat Michiel van Ratingen, secretarul general al Euro NCAP.

Rezultate Euro NCAP septembrie 2021

Lynk & Co 01 - 5 stele

Lynk & Co este un brand nou pentru Europa și 01 profită de conexiunea familiei Geely pentru a-și împărtăși elementele de bază cu Volvo XC40. Rezultatele sunt impresionante. SUV-ul plug-in hibrid oferă 96% protecție ocupanților adulți și obține un scor maxim pentru impactul lateral.

Citeste si: Dacia Logan și Sandero Stepway au primit 2 stele la testele de...

NIO ES8 - 5 stele

O altă mașină chineză care este nouă în Europa este ES8 de la NIO. La vânzare mai întâi în Norvegia, SUV-ul electric cu 6/7 locuri oferă, de asemenea, protecție bună pasagerilor. Cu rezultate excelente pentru sistemul său autonom de frânare de urgență și alte caracteristici de evitare a accidentelor, NIO obține un scor de 92% pentru asistența.

Audi Q4 e-tron - 5 stele

Audi Q4 e-tron are performanțe la fel de bune precum și modelele grupului VW cu care împarte platforma MEB. La fel ca VW ID.4 și Skoda Enyaq, mașina obține un rating maxim de cinci stele.

Citeste si: Euro NCAP a testat 7 modele noi. O mașină de oraș a obținut 3 stele...

Toyota Mirai - 5 stele

Toyota Mirai este printre primele mașini care utilizează o celulă de combustibil cu hidrogen pentru a produce electricitatea necesară pentru acționarea motorului electric. Cu un rezervor de înaltă presiune care stochează hidrogenul, siguranța este de o importantă capitală, iar ultima generație Mirai asigură acest lucru cu un rating de cinci stele.

Subaru Outback - 5 stele

Noul Subaru Outback, cu motor pe benzină, obține un scor remarcabil de 95% pentru sistemele de asistență. La fel ca NIO, mașina este echipată cu un sistem care detectează semne de oboseală direct din mișcările ochiului șoferului și combină acest lucru cu comportamentul de direcție pentru a emite un avertisment atunci când este nevoie de o pauză. Subaru și NIO sunt printre primele mașini de producție care prezintă această tehnologie inovatoare, care se așteaptă să devină mai populară în următorii ani.

Citeste si: NIO depășește producția de 100.000 de vehicule electrice

Sursa foto: Euro NCAP

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristian este absolvent al Universității Româno-Americane și al unui MBA la Academia de Studii Economice (A.S.E.). Startul în jurnalism a fost în 2003 la agenția de presă Mediafax , parte a trustului MediaPro, pe poziția de redactor, iar mai târziu la agenția de presă NewsIn , parte din trustul de media Realitatea - Cațavencu, ca reporter și redactor șef al departamentului Companii. Pentru o perioadă scurtă de timp a scris pentru ziarul de... Mai multe articole scrise de Cristian Gubandru »

Te-ar putea interesa și: