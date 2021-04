Care sunt cele mai ieftine mașini prin Rabla 2021

Cel mai mic preț pentru un model Kia prin programul Rabla este de 10.744 euro cu TVA pentru modelul Kia Picanto facelift.

Kia Picanto are un motor de 1.0 Mpi 67 CP. Emisii de CO2 sunt de 97 grame/km, iar norma de poluare este EU6.2 (C and D-Temp).