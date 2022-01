Tanczos: Programul "Rabla" din acest an va demara pe 4 februarie

Ediţia din acest an a programului "Rabla" va demara pe data de 4 februarie, în Vinerea Verde, iar săptămâna viitoare vom avea toate elementele şi le vom prezenta, a anunţat într-o conferinţă de presă, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos.

"În câteva zile se finalizează Programul "Rabla" pentru versiunea 2022 - 2024. Am promis asociaţiilor de profil predictibilitate şi dorim să prezentăm un program care are ca obiective nu închiderea porţilor imediat după terminarea banilor, ci o etapizare şi o predictibilitate în ceea ce priveşte finanţarea şi avantajele unui asemenea program. La ora actuală există măsuri de încurajare a celor care vor să cumpere maşini noi, inclusiv pentru a susţine industria autohtonă de producere a autoturismelor. Programul "Rabla" pentru acest an va fi lansat în 4 februarie, în Vinerea Verde. Programul, aşa cum va fi propus, va fi gata probabil mâine. Săptămâna viitoare vom avea toate elementele şi le vom prezenta", a menţionat Tanczos, scrie Agerpres.

În 2021, programele "Rabla Clasic" şi "Rabla Plus" au demarat pe data de 26 aprilie atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice.

Anul trecut, prima de casare de la "Rabla Clasic" a fost majorată de la 6.500 de lei la 7.500 de lei, la fel şi ecobonusul pentru tehnologia hibrid - de la 2.500 de lei la 3.000 de lei, precum şi ecobonusul GNC/GPL/emisii sub 96 de grame CO2/km - de la 1.000 de lei la 1.500 de lei.

În acelaşi timp, la noua ediţie a programului "Rabla Plus" s-a păstrat prima de casare de 10.000 de euro pentru "full electric" şi de circa 4.500 de euro pentru maşini hibride plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autovehiculului nou. Cei care doreau să renunţe la o maşină veche, poluantă, şi să achiziţioneze un autovehicul electric au putut beneficia atât de prima de casare acordată prin Programul "Rabla Clasic", în valoare de 7.500 de lei, cât şi de ecotichetul alocat în cadrul Programului "Rabla Plus".

După ce, la finele lunii noiembrie, AFM a decis suspendarea sesiunilor de înscriere în cadrul programelor "Rabla Clasic" şi "Rabla Plus", începând cu data de 3 decembrie, dar şi pentru "Casa Eficientă Energetic", din 15 decembrie, "pentru o eficientizare a liniilor de finanţare", la jumătatea lunii decembrie instituţia a anunţat suplimentarea bugetelor primelor două programe guvernamentale cu câte 300 de milioane de lei. "Sumele vor fi utilizate în acest an doar pentru asigurarea fondurilor necesare aprobării dosarelor de acceptare depuse de solicitanţii persoane juridice în cadrul sesiunilor încheiate în data de 2 decembrie", preciza AFM, într-un comunicat de presă.

Sursa foto: Mr.Exen / shutterstock.com

