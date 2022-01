Renault a înregistrat vânzări în scădere cu 6,7% la nivel mondial, în 2021

Vânzările Renault, la nivel mondial, au ajuns la 1.751.089 de unităţi, în 2021, în scădere cu 6,7% comparativ cu anul precedent, în timp ce în Europa cota de piaţă a constructorului a scăzut cu 0,7 puncte procentuale, până la 7,1%, şi 984.784 de unităţi comercializate.

În acelaşi timp, pe piaţa din România, Renault ocupă a doua poziţie în topul mărcilor importate înmatriculate în 2021, cu un volum total vândut de 10.144 unităţi şi o cotă de piaţă de 7,3% (-0,8 puncte procentuale faţă de 2020), pe o piaţă în scădere cu peste 5%. Cel mai vândut model al mărcii rămâne Renault Clio, cu un volum total de 2.945 unităţi, urmat de Captur (2.017 unităţi) şi Megane (1.765 unităţi), încadrându-se în top 15 modele, cu o cotă de piaţă cumulată de 5,6%.

Gama de vehicule utilitare uşoare Renault a fost completată anul trecut, prin lansarea noilor modele: Express, aflat la prima generaţie, Kangoo şi Trafic, care au performat în segmentele lor. Renault se situează pe locul 2 mărci importate cu 2.063 de unităţi, înregistrând o cotă de piaţă de 12%, în creştere cu +1,7 puncte faţă de anul precedent.

Gama E-Tech a reprezentat 23% dintre vânzările de vehicule

Totodată, gama E-Tech a reprezentat 23% dintre vânzările de vehicule de persoane ale mărcii Renault, în România. În acest context, vehiculele 100% electrice au reprezentat un volum total de 372 de unităţi (5% cotă de piaţă, locul 3 mărci importate), din care 347 din gama Zoe şi 25 de Kangoo Z.E. În zona de vehicule hibride şi plug-in hibride, Renault a înregistrat un volum total de 1.521 de unităţi, dintre care 905 de Captur, 397 de Arkana şi 219 de Clio. În cazul modelului Arkana, cel mai recent SUV al mărcii, lansat în aprilie 2021, unul din două vehicule vândute este în versiune E-Tech.

Renault confirmă trecerea rapidă către electrificare cu o creştere impresionantă a mixului său de vehicule EV şi hibride de 52% din vânzările de retail în Europa. Gama E-Tech reprezintă, la ora actuală, 30% din vânzările de autoturisme Renault în Europa în 2021, pe o piaţă care se ridică la 26%.

De asemenea, la nivel european, Renault se află pe podiumul EV în Franţa (lider), în Italia (poziţia a 2-a) şi în Germania (locul 3). În acest sens, modelul Zoe, lansat în anul 2012, îşi menţine poziţia de lider de piaţă în segmentul EV din Franţa şi ocupă locul secund în Europa.

Cât priveşte mixul de vânzări de vehicule hibride de pasageri, Renault a consemnat creşteri la modelele Clio (19%), Captur (24%) şi Arkana (56%).

La nivel mondial, vânzările constructorului auto francez au ajuns la 1.751.089 de unităţi (-6,7% faţă de 2020) şi o cotă de piaţă de 4,7% (-0,6 puncte vs 2020). În plus, Renault a atins o cotă de piaţă de 7,1% (-0,7 puncte), până la 984.784 de unităţi, în Europa.

"Pieţele din afara Europei reprezintă acum 44% din vânzările producătorului auto (+2 puncte faţă de 2020) şi se concentrează mai mult pe profit. Lansarea Noului Renault Duster a contribuit la succesul strategiei noastre şi a înregistrat vânzări mari: 41.000 de unităţi în Rusia (+31%), 22.000 de unităţi în Brazilia (+15% faţă de 2020), 6.200 de vânzări în Mexic (+55% faţă de 2020) şi 9.100 de vânzări în Columbia (+34% faţă de 2020). În India, Noul Renault Kiger este un succes, cu 29 000 de unităţi vândute. Reprezentând deja 30% din vânzările Renault, confirmă strategia de upselling a Renault pentru această piaţă. Pentru piaţa de vehicule utilitare (fără caroseria pick-up) Renault recuperează primul loc european cu numeroase lansări de succes. O gamă cu totul nouă de vehicule utilitare este acum disponibilă pentru clienţii noştri, cu noile Express Van şi Kangoo Van. Organizaţia International Van Of The Year a premiat noua furgonetă Kangoo drept Van of The Year 2022, recunoscând punctele forte ale diviziei comerciale uşoare Renault", se precizează în comunicat.

Renault a preluat compania Dacia în anul 1999, marcă relansată în 2004 cu modelul Logan. Ulterior, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană. Sursa foto: Shutterstock

