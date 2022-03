FREE NOW are un nou CEO: Thomas Zimmermann îi ia locul lui Marc Berg

Thomas Zimmermann va deveni noul CEO al FREE NOW, aplicația de mobilitate din Europa, începând cu 1 aprilie 2022. Fostul CEO, Marc Berg, părăsește compania după patru ani, din motive personale.

Marc Berg a contribuit la dezvoltarea FREE NOW de la o aplicație germană de taxi la principala platformă de Mobilitate-ca-Serviciu din Europa. În prezent, prin intermediul aplicației FREE NOW pot fi comandate curse de la numeroși furnizori de mobilitate, cu vehiculele lor, în întreaga Europă. Astfel, aplicația oferă un ecosistem de mobilitate complet de trotinete, biciclete și scutere electrice, dar și de tip car sharing, având ca activitate principală ridesharing-ul.

Thomas Zimmermann, noul CEO al FREE NOW, a fost responsabil de activitățile de comunicare și marketing ale FREE NOW, de performanța pe piață, precum și de echipele de cercetare și creștere în calitate de Chief Marketing Officer din 2018. Dincolo de repoziționarea strategică a mărcii, din acest rol a inițiat măsuri de îmbunătățire a eficienței în întreaga companie. Înainte de a se alătura FREE NOW, Zimmermann a deținut diverse funcții de conducere, printre care, în IONIQ Group, un dezvoltator de companii și investitor, și la Goodgame Studios, un dezvoltator de top de jocuri online și mobile.

„ Obiectivul meu este să continuăm această evoluție și să ne impunem și mai mult ca principala platformă de Mobilitatea-ca-Serviciu din Europa. Cu aplicația noastră, dorim să ne poziționăm ca furnizor de mobilitate sustenabilă și eficientă în orașele europene”, a declarat Thomas Zimmermann.

FREE NOW a reușit să crească numărul de călătorii cu aproximativ o treime în 2021, în ciuda pandemiei. Numărul de călătorii multimodale cu trotinete, biciclete și scutere electrice și prin car sharing chiar s-a înmulțit în 2021. În plus, în ultimele săptămâni au fost anunțate noi parteneriate cu furnizorii de mobilitate SIXT și Dott, ale căror vehicule pot fi comandate prin intermediul FREE NOW în diverse orașe, precizează reprezentanții companiei.

În prezent, aproximativ 54 de milioane de utilizatori folosesc serviciile FREE NOW și pot alege între diferite tipuri de vehicule: de la trotinete, biciclete și scutere electrice, taxiuri, opțiuni de ridesharing până la mașini, prin opțiunea de car sharing. În acest an, FREE NOW intenționează să integreze în platformă peste zece noi parteneri de mobilitate și vehiculele acestora, pentru a-și extinde și mai mult oferta cu cea mai mare gamă de opțiuni de mobilitate într-o singură aplicație, făcând astfel ca opțiunile de mobilitate urbană sustenabilă să fie accesibile unui număr și mai mare de persoane.

