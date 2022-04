Studiu: Piața auto a început bine 2022, dar încă nu bate recorduri

Piața auto din România a început bine 2022 datorită creșterii importante în ceea ce privește vânzările de mașini noi, înregistrând o evoluție peste așteptări în luna martie, în timp ce segmentul de mașini second-hand a scăzut puternic pe fondul reducerii „importurilor” de mașini rulate, un studiu realizat de Autovit.ro și OLX Motors.

După un ce în primul trimestru din 2021 piața auto nu a înregistrat volume impresionante în privința tranzacțiilor auto de mașini noi, 2022 a debutat în forță, cu peste 11.000 de autovehicule noi au fost înmatriculate doar în luna martie a acestui an, marcând cea mai activă lună martie din ultimii 14 ani.

În ceea ce privește segmentul de mașini second-hand tranzacționate pe plan intern (reînmatriculări), piața se menține la aproape același nivel ca în 2021, înregistrând doar o ușoară scădere de 4% față de primul trimestru al anului precedent, dar se înregistrează o scădere masivă în ceea ce privește vânzările de mașini rulate aduse în afara țării.

Potrivit reprezentanților Autovit.ro, 2021 a început cu două puncte de presiune majore pentru pața auto - pandemia și criza semiconductorilor, iar 2022 continuă tot cu provocări. Criza semiconductorilor se menține, în timp ce la orizont se anunță și limitări ale materiilor prime, ale producției de baterii și alte componente pentru mașini electrice.

Războiul din Ucraina provocă oprirea temporară a producției la mai multe uzine auto europene, unde nu mai ajung componente produse în vestul acestei țări. În zonă, multe companii produc, în special, cablaje auto, iar invazia rusească a oprit operațiunile.

Prețul carburanților a început să crească accelerat la final de februarie, a atins un maxim la mijloc de martie și s-a stabilizat la un nivel foarte ridicat, de 7.7 - 7,8 lei/litru pentru benzina standard și de 8,3 - 8,4 lei/litru pentru motorină. Acum un an, benzina costa în jur de 5,5 lei/litrul, iar motorina era puțin mai ieftină.

În plus, inflația și celelalte valuri de scumpiri - ale alimentelor, utilităților, energiei sau a costurilor logistice și ale materiilor prime – au generat creșteri de peste 10% la prețurile mașinilor noi, în ultimul an. Timpul de așteptare a crescut și el, fiind, în medie cuprins între câteva luni și un an pentru unele modele. Și la mașinile second-hand au crescut prețurile, mai ales la modelele cele mai căutate, produse în intervalul 2014 – 2016.

Vânzările de mașini noi au crescut cu 40% în primul trimestru

Piața mașinilor noi a crescut cu 40% în primul trimestru din 2022, comparativ cu începutul anului trecut. Acest procent semnificativ s-a înregistrat și datorită unui prim trimestru din 2021 neobișnuit de slab, cu medii lunare sub 7.000 de mașini înmatriculate.

„În plus, modelele noi, a căror producție și livrare au fost întârziate de criza semiconductorilor de anul trecut, au ajuns în stocurile reprezentanțelor abia la începutul lui 2022. Moment în care s-au încheiat și tranzacțiile, iar asta a început să se vadă în numărul înmatriculărilor din primele luni ale anului. Practic, acest volum de înmatriculări de mașini noi, concentrat pe primele 3 luni ale anului 2022, reprezintă o compensare a pieței auto de anul trecut, care a avut cel mai slab prim trimestru din ultimii 5 ani – 20.762 de mașini înmatriculate”, a declarat Sorin Bălan, Head of Operations Autovit.ro și OLX Motors.

Martie 2022, cu peste 11.000 de mașini înmatriculate, a fost cea mai bună lună martie din ultimii 14 ani. Cel mai bun prim trimestru din istorie a fost înregistrat în 2008, cu 74.036 unități înmatriculate, iar cel mai slab, de când există date, a fost în 2010, cu 8.819 mașini înmatriculate în cele trei luni.

În funcție de cota de piață, top 5 mașini noi înmatriculate în România în 2022 au fost Dacia (25,6%), Hyundai (9,3%), Ford (7,7%), Skoda (6,9%) și Toyota (6,8%).

Piața second-hand a scăzut puternic

Piața mașinilor second-hand din import a scăzut cu 21% în primele trei luni, iar lunile februarie și martie au înregistrat cele mai mici volume din ultimii cinci ani.

2021 a fost cel mai bun an din istorie pentru segmentul de reînmatriculări, totalul fiind de 655.804 unități, cu aproape 20% mai mult decât în 2020.

Luna martie 2021, cu 63.998 de mașini reînmatriculate, a fost luna cu cele mai multe mașini înmatriculate din istoria României, această valoarea nefiind depășită niciodată, nici de mașinile noi, nici de cele rulate din import.

„Piața de mașini second-hand este pe un trend constant. Într-adevăr, primele luni ale anului sunt ceva mai rezervate din punct de vedere al interesului clienților, dar pe Autovit.ro avem o creștere constantă în acest trimestru, de aproximativ 1000 de anunțuri de la o lună la alta. În ianuarie au fost aproximativ 18.500 de anunțuri noi postate pe platforma noastră, în februarie, cam 19.800 de anunțuri, iar în martie am atins pragul de 21.000 de anunțuri de mașini noi și second-hand pe Autovit.ro”, a mai spus Sorin Bălan.

Anul trecut, mărcile auto cu cele mai multe oferte pe Autovit.ro au fost Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes și Ford, la fel ca în 2020. Și în primul trimestru al acestui an topul rămâne aproape neschimbat, Mercedes și Audi făcând schimb de locuri în clasamentul brandurilor cu cele mai multe oferte pe Autovit.ro.

În ceea ce privește interesul utilizatorilor platformei, aceștia s-au concentrat în primul trimestru mai mult pe mărcile Volkswagen și BMW, reprezentând 26% din totalul căutărilor de pe Autovit.ro, urmate de Audi si Mercedes cu 12%, respectiv 11% din totalul căutărilor.

Cei mai mulți vizitatori Autovit.ro au căutat mașini al căror an de fabricație să nu fie mai vechi 2017, urmate de 2018 și 2016, la prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro.

Autovit.ro, mașini listate de 1,1 miliarde de euro în platformă

Valoarea mașinilor puse la vânzare pe Autovit.ro, anul acesta, a fost de 1,1 miliarde euro, acoperind, deja, 30% din valoarea totală a mașinilor puse la vânzare pe platformă în 2021 (3,5 miliarde de euro).

În primul trimestru al acestui an au fost publicate peste 59.000 anunțuri pe Autovit.ro, cu doar 5% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Pe parcursul întregului 2021, au fost publicate peste 233.496 anunțuri auto pe Autovit.ro, cu 13% mai multe decât în 2020.

La fel ca în 2020 și 2021, popularitatea SUV-urilor a rămas crescută și la începutul acestui an, fiind tipul de mașină cu cele mai multe anunțuri în platformă.

