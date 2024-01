Analiză a pieței auto din România: cum a arătat anul 2023 și ce mașini preferă românii

La finalul anului 2023, Autovit.ro a efectuat o analiză detaliată asupra celor trei segmente majore ale pieței auto din România: autoturisme noi, autoturisme second-hand importate și autoturisme second-hand tranzacționate pe piața locală (reînmatriculări). Din punct de vedere economic, 2023 a fost caracterizat de inflație, reducerea puterii de cumpărare a populației, volatilitatea prețurilor carburanților și modificări financiar-fiscale.

Piața auto din România a înregistrat o contractare a ofertei, afectând atât autoturismele noi, din cauza limitărilor de disponibilitate pentru achiziționarea imediată, cât și autoturismele rulate, unde ofertele dealerilor locali au fost influențate de inflație sau ajustate în funcție de stocurile disponibile în parcurile auto internaționale.



Anul 2023 s-a încheiat cu peste 1,1 milioane de tranzacții pe piața auto, înregistrând creșteri notabile pe segmentul autoturismelor noi - peste 142.000 de unități - și autoturismelor second-hand tranzacționate intern, care au depășit pragul de 660.000 de unități. Autoturismele rulate importate au înregistrat în finalul anului 2023 aproximativ 304.000 de unități înmatriculate, înregistrând o scădere constantă în ultimii 5 ani.

Evoluția prețurilor și topul mașinilor după valoare pe Autovit.ro

În 2023, prețul mediu al mașinilor postate pe Autovit.ro a fost de 18.900 de euro, în creștere cu doar 5%, față de anul trecut. Această creștere reflectă o tendință de apreciere a prețurilor pe piața auto, sub rata inflației, totuși evidențiind interesul sporit al utilizatorilor, dar și o stabilitate notabilă în segmentul vehiculelor rulate. Valoarea totală a anunțurilor plasate a crescut cu 7% în 2023, depășind 4,3 miliarde de euro, indicând o dinamică pozitivă în sectorul auto.



Cele mai căutate mașini de pe Autovit.ro au fost cele cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro, acestea înregistrând peste 80.000 de anunțuri în platformă și peste 60 de milioane de vizionări. Pe al doilea loc în topul mașinilor după categoriile de preț au fost mașinile cu valori cuprinse între 5.000 și 10.000 de euro, cu peste 57.000 de anunțuri și 33 de milioane de vizionări.



Cele mai multe mașini vândute au fost din segmentul 10.000 - 25.000 euro (36% din total mașini vândute pe Autovit.ro), urmat de segmentul 5.000 - 10.000 euro (26% din total).

Prețurile medii au înregistrat evoluții diferite pe categoriile de autoturisme

SUV-urile au înregistrat creșteri moderate de preț, cu mici variații influențate de cererea constantă și oferta amplă. În 2023, SUV-urile au reprezentat peste o treime (34%) din totalul anunțurilor de pe Autovit.ro, comparativ cu 32% în 2022, indicând o popularitate în creștere pentru acest model de caroserie.



Pentru mașinile diesel, prețurile au crescut ușor, iar oferta de autoturisme diesel a scăzut cu 2% față de anul trecut, și cu peste 10% față de 2019. Volkswagen, Audi și BMW au rămas cele mai căutate mărci diesel.



Oferta mașinilor cu motoare pe benzină a rămas constantă, reprezentând un sfert (25,5%) din numărul total de anunțuri de pe Autovit.ro, atât în 2023, cât și în 2022. Volkswagen, BMW și Audi au continuat să fie pe primele poziții și la cele mai căutate mașini pe benzină.



În schimb, ponderea mașinilor electrice pe Autovit.ro s-a dublat în 2023, iar cele hibrid au crescut cu 67% față de anul anterior. Acesta este un indicator clar al interesului tot mai mare al consumatorilor pentru vehiculele ecologice rulate. Printre cele mai prezente mărci și modele de mașini eco, în ofertele dealerilor de pe Autovit.ro, se află Toyota, cu mărcile CH-R, Rav-4, Auris, Corola; Mercedes-Benz, clasa E și GLC; Dacia Spring, BMW Seria 5 sau Ford Kuga. Dacia Spring intră direct în top 5 mașini eco din oferta dealerilor, deși anul trecut nu se afla nici printre primele 10 modele de mașini verzi comercializate de dealerii de pe Autovit.ro.



Mașinile Cabrio, Mini și Combi au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri în 2023, din cauza naturii lor de nișă și a factorilor precum designul și disponibilitatea limitată.

Creșterea prezenței mașinilor noi pe platforma online Autovit.ro

În general, ponderea mașinilor noi pe Autovit.ro a crescut cu 17% în ultimul an. Deși este un segment minoritar, categoria de mașini noi în continuă creștere de la un an la altul reflectă interesul crescut al consumatorilor pentru această categorie și pentru tehnologie avansată. Mărcile Mercedes, Ford, Toyota și BMW au cea mai mare pondere pe platforma Autovit.ro, datorită diversității gamei de modele și popularității lor.



Dacă ne raportăm doar la oferta dealerilor, numărul anunțurilor de mașini noi a crescut cu 50% față de anul trecut, ceea ce înseamnă că una din 10 oferte din portofoliul dealerilor auto este pentru o mașină nouă. Acest lucru reflectă și o revenire foarte aproape de normalitatea lui 2019 în ceea ce privește activitatea dealerilor pe segmentul de mașini noi.

Piața mașinilor noi

Conform datelor DRPCIV, este unul dintre segmentele auto care încheie anul pe plus, volumul de mașini noi înmatriculate depășind 140.000 de unități (142.488), reprezentând o creștere de 10% față de 2022. Piața mașinilor noi este în creștere ușoară în ultimii 4 ani, dar încă nu a depășit numărul de înmatriculări din 2019, când s-au pus în circulație 161.562 de autoturisme noi.



Acest segment auto a început să recupereze încă de la începutul anului 2023, când înmatriculările de autoturisme noi au atins 24.715 unități în primele două luni ale anului, în creștere cu 38% față de perioada similară din 2022, când s-au înregistrat 17.953 unități. Valul de înmatriculări a fost susținut pe tot parcursul anului 2023, lunile septembrie și decembrie fiind singurele perioade în care s-au înmatriculat mai puține mașini noi decât în aceleași luni din 2022.



Cea mai slabă lună a fost decembrie, cu 9.250 de mașini noi înmatriculate. Cele mai bune luni au fost mai, iunie și iulie, cu peste 13.000 de mașini înmatriculate în fiecare lună.



Comparativ cu perioada dinaintea pandemiei, piața auto a mașinilor noi a mai recuperat din deficit, dar diferențele sunt evidente și prin comparația celor mai bune luni din anii respectivi. De exemplu, în lunile iulie - august 2023 (13.630, respectiv 12.891 unități) s-a înregistrat aproximativ jumătate din numărul de înmatriculări de mașini noi din iulie-august 2019 (23.206, respectiv 23.177 unități).



Dacia rămâne cea mai vândută marcă din România și în 2023, urmată de Renault, Toyota, Volkswagen, Skoda și Ford.



Mașinile electrice au avut încă un an record, mai ales datorită programului Rabla Plus. Comparativ cu anul 2022, vânzările de mașini electrice noi au crescut cu aproape 30%, depășind pentru prima dată pragul de 15.000 de unități, ceea ce reprezintă o cotă de piață de aproximativ 11% din mașinile noi, față de anul anterior, când reprezentau 8%. Cele mai căutate mărci și modele de vehicule complet electrice au fost, în 2023, Dacia Spring, Tesla Y, Renault Megane și Volkswagen E-up.



În 2023, vehiculele hibride și electrice înmatriculate în România au depășit 70.000 de unități.



Conform DRPCIV, în 2023, numărul total al vehiculelor cu zero emisii de CO2 înmatriculate în România (noi și second-hand) a cunoscut o creștere de aproximativ 60% față de anul 2022, la finalul lunii decembrie 2023 fiind înmatriculate în România aproximativ 42.000 de vehicule electrice.

Piața mașinilor second-hand din import

Este segmentul cu cea mai mare scădere de pe piața auto. În 2023, s-au înmatriculat în România 304.171 de autoturisme aduse din străinătate, cu 6% mai puțin decât în 2022, când, în aceeași perioadă, erau înregistrate 325.062 de mașini. Dar cu 32% mai puține decât în 2019, când, înaintea pandemiei, s-au înmatriculat în România 444.601 unități.



Piața mașinilor second-hand din import încheie anul 2023 cu cel mai mic număr de înmatriculări din ultimii 6 ani. Motivele principale ale acestei scăderi au fost lipsa unor stocuri suficiente în parcurile auto internaționale și prețurile ridicate.



În 2023, cele mai bune luni de achiziție au fost martie (28.040 unități) și octombrie (29.112 unități), iar cea mai slabă lună a fost decembrie (17.830 unități). În 2019, media lunară a mașinilor second-hand aduse din afară depășea 37.000 de unități înmatriculate în România.



Reînmatriculările – tranzacțiile cu mașini second-hand pe plan intern



Reînmatriculările încheie anul 2023 cu o creștere de aproximativ 7%, depășind pragul de 660.000 de unități, cel mai mare volum de tranzacții cu mașini second-hand înregistrate pe plan intern în ultimii 5 ani. 2023 depășește cu peste 38.000 de unități numărul de reînmatriculări din 2019, când s-a înregistrat un volum de 625.794 de mașini second-hand pe acest segment auto. În acest moment, pentru reînmatriculări, 2023 devine cel mai bun an din istorie, totalul fiind de 663.893 de mașini înregistrate.



Cea mai slabă lună pentru reînmatriculările din 2023 a fost decembrie, cu 42.952 de unități, iar cea mai bună a fost martie, cu 64.580 de unități. Segmentul de piață al reînmatriculărilor a încheiat al treilea an consecutiv când depășește pragul de 600.000 de mașini.



Piața auto pe Autovit.ro



Mărcile auto cu cele mai multe oferte pe Autovit.ro au fost Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi și Ford. În ceea ce privește interesul cumpărătorilor, aceștia s-au concentrat tot pe mărcile Volkswagen și BMW, reprezentând 27% din totalul vizitelor de pe Autovit.ro, urmate de Audi și Mercedes-Benz cu câte 19%, din totalul vizionărilor de pe platformă. Cei mai mulți utilizatori Autovit.ro au căutat mașini al căror an de fabricație să nu fie mai vechi 2018 și care să se încadreze între 10.000 și 25.000 de euro.



Valoarea pieselor auto prezente pe Autovit.ro a depășit 300 de milioane de euro, cu 46% mai mult decât în 2022. Dintre cele aproximativ 2,5 milioane de anunțuri, top 5 mărci de mașini cu cele mai multe piese pe Autovit.ro sunt Volvo, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi și BMW.

Sursa foto: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com

