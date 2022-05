Apple își ia un veteran de la Ford pentru a construi mai rapid un automobil electric

Grupul informatic american Apple Inc. a angajat un director de la constructorul auto Ford Motor Co. cu experienţă în domeniul ingineriei şi siguranţei automobilelor, un semn că producătorul telefoanelor iPhone vrea să accelereze dezvoltarea unui automobil electric.

Potrivit unor surse interne, Apple a angajat-o pe Desi Ujkashevic pentru proiectul său privind dezvoltarea unui automobil electric. Desi Ujkashevic a lucrat la Ford încă din 1991, iar recent era director global pentru inginerie în domeniul siguranţei vehiculelor.

Înainte de asta a fost implicată în concepţia interiorului, exteriorului şi a componentelor electrice pentru multe modele Ford precum Escape, Explorer, Fiesta şi Focus dar şi pentru modelele Lincoln MKC şi Aviator. În plus, Ujkashevic are experienţă în aspectele de reglementare, un lucru important de care Apple va trebui să ţină seama dacă vrea ca automobilul său să ruleze pe şosele, scrie Bloomberg, preluată de Agerpres.



Angajarea unui veteran de la Ford sugerează că Apple continuă cu ideea unui automobil autonom, în pofida faptului că în ultimul an mai multe persoane importante implicate în acest proiect au plecat. Aproape întreaga echipă responsabilă de acest proiect a fost înlocuită în ultimele 12 luni după plecarea liderului Doug Field, care anul trecut a plecat de la Apple la Ford. După plecarea lui Field, grupul Apple a decis să îl numească pe Kevin Lynch, un renumit manager din domeniul software, să supervizeze dezvoltarea proiectului automobilul electric, obiectivul fiind lansarea unui produs pe piaţă în 2025.



Ujkashevic se alătură altor senior manageri din industria auto care lucrează în echipa Apple precum Ulrich Kranz, fost director la BMW, Stuart Bowers, fost director la Tesla, şi Jonathan Sive, fost manager la Tesla, Waymo şi BMW.



Un automobil electric Apple ar pune grupul informatic în concurenţă cu Tesla Inc. şi Lucid Group Inc., precum şi cu constructorii auto tradiţionali care se grăbesc şi ei să introducă automobile electrice. Unul din aceşti constructori este Ford care a lansat mai multe modele electrice în ultima vreme, inclusiv o variantă electrică a celui mai bine vândut automobil din America: camioneta F-150.

