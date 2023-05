Ford a prezentat noul E‑Tourneo Courier, în Danemarca, ca parte a evenimentului „Bring On Tomorrow Live” – unde s-a prezentat noua abordare electrică a companiei. E-Turneo Courier este varianta „civilă” a lui Turneo Connect, utilitara care, de asemenea, va fi asamblată la uzina Ford Otosan de la Craiova.

E-Tourneo Courier este un vehicul cu cinci locuri, cu un design inspirat de cel al SUV-urilor, care oferă spațiu pentru pasageri și pentru bunuri, într-o caroserie compactă. Cel mai nou model al familiei Tourneo utilizează un sistem de propulsie electric, completat de o gamă largă de funcții conectate, tehnologia oferind posibilitatea update-urile de software over-the-air pentru a îmbunătăți produsul în timp.

„Noile modele precum E‑Tourneo Courier reprezintă viitorul Ford în Europa – electrice, plăcute de condus și alimentate de o nevoie neliniștită de aventură. Noul nostru vehicul complet electric este cea mai recentă demonstrație a eforturilor noastre globale în care am investit mai multe miliarde de dolari pentru a crește producția de vehicule electrice și de a livra vehicule conectate pentru clienții noștri”, a declarat Martin Sander, manager general Ford Model e, Europa.

E-Tourneo Courier este unul dintre cele zece vehicule complet electrice pe care Ford s-a angajat să le introducă în Europa până în 2024, deoarece vizează zero emisii pentru toate vânzările de vehicule din regiune până în 2035. Compania investește 50 de miliarde de dolari la nivel global până în 2026 pentru a atinge obiectivul de a produce peste 2 milioane de vehicule electrice până la sfârșitul acelui an. Modelul complet electric va ajunge în 2024 la clienții din toată Europa. În această vară va fi disponibilă pentru comandă versiunea cu motor EcoBoost pe benzină Tourneo Courier, cu livrări programate la finalul acestui an.

Care sunt specificațiile lui Ford E-Turneo Courier

Vehiculul polivalent este dezvoltat pentru a integra o banchetă spate fracționabilă 60-40 și cu un spațiu pentru bagaje mai mare cu 44% față de vechiul Tourneo Courier. Ocupanții beneficiază, de asemenea, de spațiu îmbunătățit la nivelul umerilor și al capului, precum și de o gamă de opțiuni inteligente pentru depozitare, inclusiv o consolă centrală configurabilă, un portbagaj ascuns și un compartiment de 44 de litri sub capota față.

Experiențele digitale la bord sunt centrate în jurul panoului de instrumente denumit „Digiboard”, care integrează un instrumentar digital, dar și sistemul multimedia SYNC 4, controlat prin intermediul ecranului tactil de 12 inchi. Șoferul dispune de integrare wireless Android Auto și Apple CarPlay, precum și de un suport de încărcare wireless a telefonului. Actualizările over-the-air pot îmbunătăți funcționalitatea în timp, fără a fi nevoie să vizitați un dealer. E-Tourneo Courier este disponibil cu o gamă de versiuni, inclusiv Active cu plafon vopsit diferit de restul caroseriei, protecții suplimentare pentru pasajele roții, bare de acoperiș și cusături diferite pentru scaune.

Vehiculul oferă atât opțiuni de încărcare de 11 kW AC, cât și 100 kW DC, iar gestionarea încărcării este mai facilă grație aplicației Ford Pass, de unde se poate administra și programa încărcarea după nevoile fiecăruia. O încărcare obișnuită la AC, de la 10 la 100%, durează 5,7 ore. Software-ul Ford și BlueOval Charge Network – care urmează să includă 500.000 de stații de încărcare până în 2024 – facilitează, de asemenea, încărcarea publică, permițând clienților să adauge o autonomie de 87 km în doar 10 minute de la un încărcător rapid de curent continuu și să încarce de la 10-80% în sub 35 de minute, atunci când este nevoie de reîncărcare departe de casă.

Motorul de pe varianta 100% electrică dezvoltă 136 de cai putere și este optimizat pentru a rula în mai multe moduri, în funcție de nevoi. Prin comparație, noul Tourneo Courier cu motor turbo pe benzină EcoBoost de 125 de cai putere și o cilindree de 1,0 litri intră în producție în 2023 și acuză o diferență de 11 cai putere față de EV. Varianta electrică a lui Turneo Courier, ca și a lui Turneo Connect, va fi asamblată la uzina Ford Otosan din România.

