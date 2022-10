Constructorul american de automobile electrice Tesla Inc. a decis să reducă preţurile pentru întreaga sa gamă de modele în China, în dorinţa de a stimula cererea pe o piaţă unde competiţia şi presiunile economice se intensifică.

Potrivit preţurilor afişate luni pe pagina de Internet a Tesla, producătorul auto a redus preţul pentru cel mai ieftin model de automobil construit în China, sedanul Model 3, cu 5% până la 265.900 de yuani (36.774 de dolari). De asemenea, Tesla a redus preţul de pornire pentru SUV-ul Model Y cu 8,8% până la 288.900 de yuani, scrie Agerpres.

Reducerile de preţuri reflectă perioada dificilă prin care trec Tesla şi rivalii săi internaţionali ca urmare a intensificării competiţiei venite din partea producătorilor chinezi consacraţi de automobile electrice, în frunte cu BYD Co., care luna trecută a vândut un număr record de 200.973 de vehicule, dar şi a start-up-urilor precum Nio Inc. şi Xpeng Inc., care au început să îşi extindă gama de modele.

Producătorii chinezi au fost responsabili pentru aproximativ 80% din vânzările de automobile electrice în primele şapte luni ale anului, potrivit Asociaţiei constructorilor chinezi de autoturisme.

Directorul general de la Tesla, Elon Musk, a spus săptămâna trecută că au apărut dificultăţi ca urmare a încetinirii pieţei imobiliare chineze şi a crizei energetice din Europa. Cu prilejul unei întâlniri cu jurnaliştii, Elon Musk a precizat căm deşi preţurile la anumite materii prime au scăzut, imputurile pentru vehicule electrice, inclusiv litiu pentru baterii, sunt în continuare "nebunesc de scumpe".

Reducerile de preţuri anunţate luni inversează o parte din majorările de preţuri introduse de Tesla la începutul anului, după ce Elon Musk a menţionat creşterea costurilor cu materiile prime şi logistice. Acum producătorul american vrea să îşi majoreze vânzările pe o piaţă care este responsabilă pentru un sfert din cifra sa de afaceri.

Tesla a livrat un număr record de 83.135 de autoturisme în China luna trecută, dintre care 5.522 pentru export, după ce a majorat capacităţile de producţia sa la Shanghai. Această uzină poate produce acum aproximativ un milion de automobile pe an.

În prezent, timpul de aşteptare pentru automobilele Tesla Model Y în China s-a redus până la un interval cuprins între una şi patru săptămâni şi la unul cuprins între patru şi opt săptămâni pentru Model 3. Comparativ, la începutul acestui an, perioada de aşteptare era de până la 22 de săptămâni.

