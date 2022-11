La mijlocul aniilor 1910, mașina electrică era cea mai populară formă de transport personal motorizat. Descoperirea metodelor ieftine de rafinare, pe scară largă, a petrolului a împins, apoi, automobilele electrice într-un con de umbră. Poluarea a fost un rezultat inevitabil al popularizării mașinilor care funcționează cu combistibili fosili, iar producătorii au încercat, încă din anii '70, să reducă emisiile de gaze toxice.

Convertorul catalitic a fost printre primele răspunsuri la această problemă, un sistem cu un catalizator care, montat pe sistemul de evacuare, ajuta la „curățarea” gazelor rezultate în urma arderilor din motor cu scopul de a scădea emisiile de CO2. Astăzi, mașinile sunt în continuare echipate cu convertoare catalitice, iar ele sunt vizate tot mai des de hoți, cel puțin peste Ocean. Deși infractorii au „atentat” mereu la metalele rare din interiorul convertoarele catalitice, numărul furturilor de acest gen s-au triplat între 2019-2020.

Around 4am on 11/9/22, in the 3800 block of 184th Street, four male suspects exit a yellow Lamborghini Urus w/ black rims to steal a catalytic converter. If you have any information regarding this incident please contact Detectives at 310-618-5570. #Torrance #LosAngeles #SouthBay pic.twitter.com/U7R9sjYRZO— Torrance Police (@TorrancePD) November 17, 2022