Slovenia pregătește un supercar de 2.500 de cai putere. Noul Tushek Aeon este mai puternic ca un Bugatti

Populația Sloveniei este de doar 2,1 milioane de cetățeni, adică similară cu a Bucureștiului. Chiar și așa, statul de la malul Mării Adriatice se pregătește să propună un candidat propriu în „războiul” supercarurilor electrice ultra-puternice. Denumit Tushek Aeon după numele fondatorului, Aljoša Tušek, noul model nu este primul care va ieși din mâinile unei echipe care prezenta, acum patru ani, modelul TS900h Apex.

Cu un preț de bază de 1,2 milioane de euro, nimeni n-a părut să fie interesat de un supercar sloven cu motor central, dar est și central-europenii au devenit tot mai interesați în mașini foarte rapide. Nu au trecut decât trei ani de când Mate Rimac, croatul responsabil pentru cel mai rapid EV din lume, a preluat Bugatti de la grupul Volkswagen într-o tranzacție care a uimit lumea auto, în plină pandemie.

Aeon va fi disponibil, cum spuneam, în două variante: versiunea E ascunde un tren de rulare electric cu 2.500 de cai putere la o greutate netă de doar 1,6 tone ceea ce se traduce într-un raport putere-greutate greu de crezut pentru un EV: 1,56 cai putere/kilogram. Versiunea hibridă se laudă cu tehnologie plug-in și combină un V8 ale cărui specificații n-au fost descrise în detaliu cu motoare electrice pentru a da 1.930 de cai putere la o greutate de doar 1.480 kilograme.

Slovenii spun că fiecare mașină va fi personalizată după dorințele proprietarului, interiorul fiind complet la latitudinea celui care își aruncă milioanele în direcția unui Aeon. Materialele, finisajele și multe alte aspect pot fi alese, ceea ce nu este ceva rarisim în lumea supercarurilor făcute într-o serie foarte limitată. Fondatorul Aljoša Tušek, pilot de curse semi-profesionist în trecut, spune, însă, că nivelul crescut de individualizare între fiecare Aeon produs va fi criteriul principal de diferențiere în raport cu rivalii care se bucură de o istorie mai vastă.

Nu știm prețului noului model și nici momentul lansării versiunii de serie, dar Tušek spune că mai multe detalii vor fi oferite în viitorul apropiat. Știm, însă, că TS900h a avut 937 cai putere, deci chiar și cea mai puțin potentă versiune a lui Aeon va oferi cu 1.000 de cai putere mai mult, ceea ce este un salt greu de crezut. Până acum, jurnaliștii n-au reușit să testeze decât modelul T500 Renovatio, primul produs al constructorului care, inițial, asambla kit car-uri K1 Attack. O versiune a acestui model a fost vândută și de cehii de la Praga, pentru circuit, sub numele de Praga R4S.

Am început acest material cu o paralelă între Slovacia și România, deci ar fi greșit să ignorăm oferta locală de mașini sportive cu propulsie electrică. În prezent, singurul EV cu sigla unei mărci locale este micuțul Spring de la Dacia. Acesta nu este decât un exercițiu de brand engineering, mașina fiind la bază un Renault produs în China. Practic, Spring-ul se face în aceeași uzină și vine la noi (și în restul Europei) cu siglele schimbate.

Există, însă, și modele românești pe baterii care se laudă cu mai multă putere decât cei 65 de cai putere anemici ai Spring-ului Extreme. În 2022, în cadrul Innowave Summit, niște ingineri ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca au dezvăluit prototipul unei berline sportive care a primit numele E-Car Concept by NewCar4Future. Dezvoltarea acestui model a durat patru ani, iar investitorul Voicu Oprean spunea anul trecut că „e dorim să facem o serie limitată, până în 10 mașini, să o certificăm la RAR”.

The @NewCar4Future Concept is to be admired at the Aspen-GMF Bucharest Forum 2022, during the NATO Ministers of Foreign Affairs meeting in #bucharest, at JW Marriott Bucharest Grand Hotel, on 29&30 of November. Curious? #innovatedincluj #ecar #future pic.twitter.com/6T0MVs5uRE— E-car concept by NewCar4Future (@NewCar4Future) November 29, 2022