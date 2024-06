Lada a lansat „vărul” Daciei Logan: Cât costă noua Iskra în țara lui Putin

Deși au trecut mai bine de doi ani de când Rusia a invadat Ucraina, decizie care a dus la o ieșire în bloc a constructorilor auto occidentali din țara lui Putin, industria locală încă se menține pe linia de plutire. Anul trecut, rușii și-au recăpătat apetitul pentru mașini noi, în timp ce uzinele lăsate în urmă de constructori ca Renault sau Mercedes-Benz au fost preluate de firmele rusești.

La uzina Renault, de pildă, vechiul brand Moskvici a fost reactivat și este folosit pentru a vinde la nivel local niște mașini chinezești. De asemenea, rușii au încercat să asambleze fără oprire și mașini vestice, dar fără suportul logistic vestic. Conform unor surse, în fosta uzină Stellantis s-au asamblat o vreme mașini Citroen, dar cu componente din China.

Toate aceste eforturi se desfășoară în paralel cu cele ale mărcilor locale. AvtoVAZ rămâne cel mai mare constructor auto din Rusia, asta și după ce a ieșit de sub umbrela grupului Renault. Am povestit cu altă ocazie istoria Ladei Largus, o Dacia Logan MCV din prima generație care este produsă și astăzi în Rusia. Mașina a fost lansată pe vremea când „mariajul” franco-rusesc era încă de actualitate, dar ieșirea Renault din Rusia nu a oprit modelul Largus, care continuă și printr-o variantă pe baterii.

Mai mult decât atât, Lada a lansat un nou automobil care se bazează pe tehnologia Renault. Berllina cu pricina se numește Iskra, iar primele zvonuri despre ea au apărut în 2020. Între timp, rușii au trebuit să asigure componentele pentru noul model, iar anul trecut au apărut primele imagini cu design-ul mașinii care va înlocui Granta, un model lansat în 2011. Platforma din Belarus a mărcii Lada a anunțat încă de anul trecut că Iskra urmează să intre în producție, știre ilustrată cu o imagine cu Dacia Logan III cu siglă de Lada. Motivul este simplu: cele două modele sunt foarte similare.

Primul model care face parte din noua gamă Lada va fi asamblat tot la uzina din Tolyatti, iar platforma este CMF-B LS, aceeași ca în cazul lui tuturor Daciilor care sunt disponibile în 2024. Mașina este deosebit de importantă pentru Lada căci va înlocui Granta, berlină care are elemente mecanice care fac un adevărat pod peste timp până la produsele AvtoVAZ din anii '80. În ciuda conceptului tehnic antic, Granta (foto jos) a fost cel mai popular model Lada anul trecut.

În 2023, Lada Granta s-a vândut în peste 200.000 de unități în Rusia - o creștere de peste 110.000 de unități față de 2022. Prin comparație, Lada Niva, al doilea cel mai popular model al mărcii, abia s-a comercializat în 100.000 de exemplare. Șeful AvtoVAZ, Maxim Sokolov, a declarat că Granta și Iskra vor fi vândute concomitent până prin 2026-2027, când Iskra va continua singură pe piață.

Conform acestuia, conceptul din spatele modelului nu a fost afectat de războiul din Ucraina. Inițial, mașina trebuia să intre pe piață chiar în anul în care a început conflictul, când susținerea Renault nu era pusă în discuție. Atunci, accesul la platforma CMF-B LS nu era dificilă, dar toate datele problemei s-au schimbat de atunci. De pildă, în cazul modelului Vesta, Lada a trebuit să găsească furnizori locali (sau din alte state „prietene”) pentru toate componentele vestice.

Conform presei ruse, investițiile în Iskra sunt însemnate: primele estimări vorbeau despre cheltuieli de 37 de miliarde de ruble sau 386 de milioane de euro, dar, până la urmă, Sokolov a spus că s-ar fi cheltuit doar 23 miliarde de ruble (240 milioane de euro). Se pare că majoritatea banilor s-au dus pe reconfigurarea și retehnologizarea platformei modulare Renault pentru ca aceasta să fie produsă local, fără vreo implicare a francezilor.

