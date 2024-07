În timp ce UE crește taxele pentru mașinile electrice chineze, BYD vrea să construiască o fabrică uriașă în Turcia

Turcia va anunţa în scurt timp un acord cu producătorul chinez de automobile electrice BYD pentru construcţia unei uzine de asamblare în valoare de un miliard de dolari în vestul ţării, au dezvăluit o serie de oficiali turci pentru agenția Bloomberg, citată de Agerpres.

Preşedintele Recep Tayyip Erdogan este aşteptat să anunţe, luni, 8 iulie, acordul cu BYD, la o ceremonie care va fi organizată în provincia Manisa, unde va fi construită viitoarea uzină, au precizat oficialii care au dorit să îşi păstreze anonimatul.



Atât BYD, cea mai vândută marcă chineză de automobile electrice, cât şi preşedinţia turcă nu au dorit să comenteze.



Noua uzină va da BYD un acces mai uşor pe piaţa din Uniunea Europeană, cu care Turcia are un acord de uniune vamală. Aceasta este cu atât mai important cu cât zilele trecute Uniunea Europeană a majorat tarifele vamale pentru importurile de automobile electrice chineze, cu până la 48%.



În plus, noua uzină BYD va putea deservi şi piaţa din Turcia, o ţară cu o populaţie de aproape 90 de milioane de locuitori şi unde anul trecut automobilele electrice au fost responsabile pentru 7,5% din totalul vânzărilor de autoturisme.



Turcia a relaxat tarifele impuse recent la importurile de autovehicule chineze, în încercarea de a încuraja investiţiile. Această decizie a fost luată după discuţiile care au avut loc joi între Recep Tayyip Erdogan şi omologul chinez, Xi Jinping, cu prilejul summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, desfăşurat la Astana (capitala Kazahstanului).



BYD, cea mai vândută marcă chineză de automobile, a inaugurat prima sa uzină de asamblare de automobile electrice din Thailanda. De asemenea, grupul chinez construieşte o uzină în Brazilia şi analizează posibilitatea construirii unei uzine şi în Mexic. Exceptând uzina din Ungaria, BYD are o prezenţă redusă în Europa.



Noua uzină din Turcia este o dovadă a dorinţei BYD de a fi mai aproape de marile pieţe auto dar şi a intenţiei grupului chinez de a se proteja de ameninţarea tarifelor vamale suplimentare.

Sursa foto: BYD

