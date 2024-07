Fiat a dezvăluit noi informații despre modelul compact electric Grande Panda cu ocazia aniversării a 125 de existență. Constructorul italian a oferit și detalii legate de preț pentru ruda apropiată a lui Citroen C3/e-C3, cu un preț de sub 25.000 de euro pentru EV-ul de bază, respectiv sub 19.000 de euro pentru varianta cu propulsie mild-hybrid, relatează AutoExpress.

Noul Fiat va folosi platforma Smart Car Stellantis, la fel ca și Citroen C3 și e-C3. Cum bateria versiunii electrice este cea de 44 kWh de pe e-C3, cele două modele electrice vor împărți probabil titlul de cel mai ieftin EV produs în Europa. Fiatul va fi asamblat la uzina Fiat Serbia din Kragujevac. O altă rudă este Opel Frontera, model care poartă un nume cu un trecut turbulent, dar care a fost reinventat ca vehicul hibrid și full-electric.

Nu se știe exact care va fi autonomia lui Fiat Grande Panda, deoarece nu s-au publicat rezultatele WLTP, dar presa vorbește despre de circa 320 de kilometri cu o încărcare. Puterea motorul electric plasat pe puntea din față va fi de 111 cai putere ceea ce va permite o accelerație de la 0 la 100 km/h undeva în jurul a 11 secunde (cât reușește Citroen e-C3), respectiv o viteză de top de 135 km/h.

În ciuda poziționării motorul electric în față, Grande Panda va avea un mic portbagaj cu un volum de 13 litri în partea frontală, iar acolo se va găsi cablul de încărcare spiralat. Versiunea cu motor termic de 1,2 litri și trei cilindri conectat la un mic cmotor electric. Versiunea aceasta mild-hybrid pune pe masă 99 cai putere și 120 Nm.

La interior, Grande Panda se arată nonconformist. Planșa de bord este inspirată din forma clădirii uzinei Fiat din Lingotto, iar o mică mașinuță în forma lui Grande Panda se află în partea dreaptă, într-o secțiune transparentă de lângă ecranul de infotainment. Materialele folosite în habitaclu sunt variate și includ bambusul pentru torpedou. Tapițeria este albastră, deoarece Fiat consideră că „Panda este pentru lumea auto ceea ce este o pereche de blugi în lumea modei”.

Planșa de bord este dominată de două ecrane, unul de 10 inchi pentru instrumentarul de bord, respectiv unul de 10,25 inchi pentru sistemul de infotainment, care are un sistem de control nou. Habitaclul oferă și multe spații de depozitare, spațiul total fiind de 13 litri, la fel ca portbagajul din față. Per total, spațiul pentru bagaje este de 361 de litri, mai mult decât la vechiul Panda pentru că și mașina este mai lungă cu 250 mm (are aproape patru metri lungime).

Deși mașina are tracțiune față și nu se vorbește despre un continuator pentru legendarul Panda 4x4, linia mașinii este una de mini-crossover, cu pasaje pronunțate ale roțiilor, laturi plate și un aspect unghiular la ambele capete (elementele globurilor optice spate sunt dreptunghiulare, la fel ca și farurile). Semnătura luminoasă din față este interesantă, iar ușile includ, în relief, literele ce compun numele Panda. Per total, design-ul exterior este unul nonconformist, în linie cu cel de la interior. Sursa de inspirație este conceptul „Mega Panda”.

Pe lângă detaliile oferite despre noul Grande Panda, italienii au transmis și că Panda va da naștere unei întregi game de modele. Fiat va lansa în următorii trei ani câte un model nou pe an cu brand-ul Panda. Toate vor folosi platforma modulară Smart Car și se vor baza pe conceptul constructiv de „practicalitate, dar cu un plus de distracție” propus de Fiat. Se pare că celelalte modele vor avea forme variate, de la un Panda fastback și până la un SUV compact de familie și chiar și o mini-rulotă.

Sursa foto: Fiat

