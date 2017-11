Noile tehnologii ne ajuta sa facem lucruri si sa ne conectam unii cu altii in moduri in care pana nu demult nici macar nu ne imaginam. Este o oportunitate fara precedent, care ne permite sa colaboram, sa muncim impreuna si sa obtinem venituri in feluri total diferite fata de acum 10-15 ani, scrie Revista CARIERE.

Insa toate aceste lucruri afecteaza piata muncii, care se va "redesena" aproape intru totul. Barierele vor deveni mai fluide, angajatii vor lucra independent si vor pune un pret tot mai mare pe mobilitate si flexibilitate. Citeste articolul integral pe Revista CARIERE Jobul tau are mai multe sanse sa fie vazut de oamenii potriviti pentru tine, daca il promovezi la noi. Posteaza aici .