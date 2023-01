Top 10 cele mai așteptate filme din 2023

Anul 2022 a fost destul de dezamăgitor pentru iubitorii de film, atât ca volum cât și ca valoare a producțiilor. În afară de Avatar: Ways of the Water, care a furat lumina reflectoarelor pe finale de an, nu aș putea spune multe titluri care să-mi fi rămas în minte. Poate Uncharted și Black Adam ar mai putea fi menționate ca titluri importante, dar în rest producțiile au fost modeste sau sub așteptări.

2023, însă, se anunță a fi un an în forță. Lista de filme care ar putea fi interesante este foarte lungă, dar am ales 10 dintre cele mai importante titluri, unele parte ale unor francize extrem de îndrăgite, în timp ce altele ar putea fi perlele neașteptate ale acestui an. Vorbim de producții mari, cu actori celebri și regizori apreciați.

Nu le-am aranjat într-o ordine anume, pentru că nu ai cum să realizezi o listă de acest fel care să mulțumească pe toată lumea.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Chris Pratt, Zoe Soldana și Dave Bautista revin împreună pe marile ecrane cu cea de-al treilea film din seria Gardienii Galaxiei. Eroii acestei serii își continuă aventurile în galaxie, protejându-i pe care au nevoie de o echipă de eroi atipici, puși pe șotii, dar gata să le sară în ajutor. Gardienii se îmbarcă într-o nouă misiune periculoasă, una care ar putea însemna sfârșitul poveștii lor, dacă misiunea eșuează.

Data la lansare preconizată este de 5 mai, așa că fanii seriei nu au chiar atât de mult de așteptat pentru ai revedea pe Peter Quill, Gamora, Groot, Drax sau Rocket. Filmul va fi regizat de același James Gunn, cel care a creat și celelalte două filme ale seriei.

Dune: Partea a doua

Fanii poveștii create de Frank Herbert vor avea ocazia de a vedea continuarea filmului care a apărut în 2021.

Timothée Chalamet își reia rolul lui Paul Atreides, iar Zendaya revine în pielea lui Chani, dar întreaga distribuție a filmului este una senzațioanlă. Cristohper Walken, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling sau Josh Brolin se vor număra și ei printre starurile filmului regizat de Denis Villeneuve, cel care a regizat și primul film din noua serie Dune, dar și Arrival (2016) sau Blade Runner 2049 (2017).

Filmul este programat pentru 3 noiembrie, potrivit IMBD, și încă nu avem un trailer oficial, dar Denis Vileneuve, regizorul filmului, ne spune să ne așteptăm la ceva spectaculos.

Transformers: Rise of Beast

În aduc aminte de o serie animată 3D de acum mulți ani, care, deși a părut ciudată pentru un fan Transformers, m-a prins puțin. Seria de filme Tranformers nu a fost nici ea grozavă, dar continuă cu povestea în care roboții se transformă în animale.

Emblematicul Peter Cullen, cel care este vocea lui Optimus Prime încă din anii '80, îi va da viață celebrului lider al Autoboților și în Tranformers: Rise of Beasts. În distribuție se mai regăsesc Michelle Yeoh, Ron Perlman și Peter Dinklage.

Regizorul filmului este Steven Caple Jr., cunoscut și pentru Creed II (2018) sau The Land (2016). Filmul este anunțat pentru data de 9 iunie.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Harrison Ford revine în pielea celui mai îndrăgit personaj al său. Este al cincilea „copilului” care a luat naștere din mințile lui Steven Spielberg și George Lucas. Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Toby Jones și John Rhys-Davies vor completa distribuția noului filme cu Indiana Jones, produs de Lucas Films.

Filmul se află în post-producție și este așteptat în cinematografe pe data de 30 iunie, potrivit IMDB, dar detaliile poveștii nu sunt cunoscute. Avem însă un trailer pentru film, din care vedem o revenire a lui Indiana Jones într-o poveste în care sunt implicați și naziști. Filmul pare încărcat de acțiune, dar nu ar fi prima oară când trailerul ne păcălește.

Avem, însă, așteptări mari de la filmul care a fost regizat de James Mangold, un regizor care are multe filme de succes în palmares, cum ar fi Logan (2017), Ford v Ferrari (2019) sau Walk the Line (2005).

John Wick: Chapter 4

Fanii lui Keanu reaves, dar și ai poveștii lui John Wick, poate cel mai bun rol al celui care l-a interpretat pe Neo în celebra serie The Matrix, în vor putea vedea în cel de-al patrulea film a acestei serii îndrăgite. John Wick revine într-o poveste în care se va înfrunta cu noi inamici puternici, care au în spatele lor alianțe care îi pot transforma pe aliații lui Wick în dușmani.

Cum se va descurca în noua aventură John Wick? Vom afla în curând, pe 24 martie, când filmul este așteptat să apară în cinematografe, potrivit IMDB.

Filmul este regizat de actorul și cascadorul Chad Stahelski, a cărui expertiză din filme precum The Matrix Resurrections, The Matrix Reloaded, Captain America: Civil War, în care a făcut parte fie ca actor fie ca membru al echipei de producție, ar trebui să fi fost de folos și pentru al patrulea film din serie. De altfel, Stahelski a fost și regizorul primului film din seria John Wick.

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One

Tom Cruise revine în pielea lui Ethan cu filmul Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One. Ceea ce este o veste minunată pentru fanii seriei care și-ar dori ca seria să continue. Alături de Cruise, care pare că nu mai îmbătrânește și care încă are energie pentru un nou film din această celebră serie, vor mai apărea și Simon Peg, Cary Elwes și Indira Varma.

Christopher McQuarrie revine și el în scaunul regizoral, după ce a mai condus echipa de producție și pentru Mission: Impossible - Fallout și Mission Impossible - Rogue Nation. Nu avem detalii clare despre povestea filmului, dar ne putem aștepta, ca și în cazul celorlalte filme din serie, la multă acțiune.

Filmul este pregătit în ajungă în cinematografe în vară, pe 14 iunie, dacă nu apar alte schimbări.

Oppenheimer

Un nou film marca Christofer Nolan, cel care regizat sau produs filme precum Interstellar, The Dark Knight Rises, Inception, The Prestige sau Batman Begins. Filmul spune povestea omului de știință american J. Robert Oppenheimer, cel care a participat la proiectul Manhattan din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, proiect care a dat naștere bombei atomice.

Cillian Murphy preia rolul principal, iar alături de el vor mai apărea Emily Blunt, în rolul lui Kitty Oppenheimer, biolog german și soția eroului principal al poveștii. De asemenea, restul distribuției este una de excepție, aceasta fiind completată de Matt Damon, Robert Downey Jr, Rami Malek, Gary Oldman sau Josh Hartnett.

Filmul Oppenheimer este programat pentru data de 21 iulie ca dată de lansare în cinematografe. Se pare că va fi un film destul de lung, de 2 ore și 30 de minute.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Se anunță a fi o mega producție, care să-i transporte pe fanii celebrului joc într-o lume fantastică, plină de aventuri, cu dragoni și în care îndrăgitul actor Chris Pine va juca un rol crucial. Alături de el vor mai juca Hugh Grant, Michelle Rodriguez, Kennet Collard și Justice Smith.

Fanii jocului știu la ce să se aștepte. La aventuri incredibile. Pentru ceilalți, filmul ar trebui să fie un teritoriu fantastic nou de care s-ar putea îndrăgosti.

Jonathan Goldstein, cel care a regizat și Spider-Man: Homecoming (2017) sau Horrible Bosses (2011), a făcut echipă cu John Francis Daley, alături de care a regizat și filmul Game Night apărut în 2018.

Filmul este așteptat pe data de 31 martie în cinematografe.

The Little Mermaid

O ecranizare a celebrei animații create de Disney în anii '90 este așteptată de mult timp, iar filmul așteptat să ajungă pentru data de 26 mai în cinematografe ar putea lansa o serie întreagă de controverse. În rolul prințesei Ariel a fost distribuită actrița de culoare Halle Bailey.

Va fi interesant să o vedem și pe Melissa McCarthy, o acriță excepțională pentru rolurile de comedie în rolul Ursulei. În vom vedea și pe Javier Bardem în rolul regelui Triton, în timp ce rolul prințului Eric va juca mai puțin cunoscutul Jonah Hauer-King.

Ținând cont de modul în care a fost adaptat pentru film animația Regele Leu, nu ne așteptăm ca povestea să sufere modificări radicale, ci mai degrabă de interpretare.

The Marvels

Este ultimul titlu pe care l-am ales pentru lista celor mai așteptate 10 filme ale lui 2023. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes se vrea a fi un reboot al celebrei serii în care a strălucit Jennifer Lawrence, dar cu o poveste care a avut loc cu mult timp înaintea erei lui Katniss Everdeen. Povestea îl aduce în centrul ei pe Coriolanus Snow, jucat anterior de Donald Sutherland. Coriolanus tânăr este interpretat de Tom Blyth în noua ecranizare, iar povestea se concentrează în jurul unei povești de dragoste care-l implică pe viitorul președinte al Panem Academy.

Viola Davis, Peter Dinklage, Burn Gorman și Hunter Schafer vor completa distribuția filmului așteptat să apară în cinematografe oe 17 noiembrie.

Trailerul oficial de până acum nu ne spunea prea multe, așa că suntem curioși și noi să aflăm mai multe despre intrigile din acest film.

Alte mențiuni

Aquaman and the lost kingdom

Fanii universului DC și ai lui Jason Momoa vor avea ocazia de a-l revedea pe îndrăgitul actor reluându-și rolul în pielea lui Aquaman în iarna acestui an. Data de lansare este așteptată pentru 25 decembrie în SUA, potrivit IMDB, așadar, ar putea fi un cadou pentru fanii acestui film.

Continuarea filmului din 2018 încă rămâne un mister în ceea ce privește acțiunea filmului, încă nu aveam niciun trailer. De aceea am și lăsat acest film la coada acestei liste, deoarece lansarea filmului este încă sub semnul întrebării.

Pe lângă Jason Momoa, ar fi așteptat să apară în noul film Aquaman și Ben Affleck, ceea ce ar putea însemna apariția lui Batman în acest film. James Wan, cel care a regizat primul Aquaman, își va relua poziția în producția DC. Regizorul mai este cunoscut și pentru filmele Furious 7 (2015), Saw (2004) sau The Conjuring 2 (2017).

Fast X

Se pare că Vin Diesel nu este dispus să pună capăt seriei Fast & Furious prea curând și vine cu al zecelea film din celebra serie de acțiune cu mașini. Și se pare că a reușit să convingă o serie întreagă de actori uriași și îndrăgiți să i se alăture. Helen Mirren, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Scott Eastwood, Jordana Brewster, Michael Rooker sunt doar câteva dintre numele care se vor alătura actorilor cunoscuți din „familia” lui Dominic Toretto.

Louis Leterrier este regizorul noului film din seria Fast & Furious, cel care a supervizat și filmele The Incredible Hulk (2008), Now You See Me (2013) sau The Transporter (2002).

Filmul este așteptat să ajungă în cinematografe începând cu data de 19 mai, dar încă nu avem un trailer, iar povestea filmului încă este un mister. De obicei, pentru un film care ar trebui lansat la mijlocul lunii mai ar fi trebuit să avem măcar un trailer, așa că am îndoieli legate de data de lansare, de aceea l-am și trecut la capitolul mențiuni.

Fără să mai intrăm în detalii, mai putem aminti că în acest an vor mai apărea The Marvels, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Shazam! Fury of the Gods, The Flash sau The Super Mario Bros. Movie. De asemenea, va apărea un nou Spider-Man: Across the Spider-Verse. După cum ați observat, printre aceste ultime mențiuni se regăsesc unele dintre titlurile importante de la Marvel, dar adevărul e că noua era a MCU a fost dezamăgitoare până acum, așa că lumea nu-și mai face mari așteptări de la noile filme.

Sursa foto: Shutterstock

