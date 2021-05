Pandemia ne-a reamintit că totul se schimbă cu foarte multă rapiditate. Ar fi naiv din partea noastră să credem că timpul ne va îngădui să nu ne schimbăm și să nu învățăm constant. Până la declanșarea crizei sanitare, nu ar fi crezut nimeni că noi, oamenii, am fi capabili să nu ne vedem unii cu alții la întâlniri sau la evenimente, dar istoria ne-a învățat că putem să ne adaptăm și că putem să facem să ne fie mai bine, chiar și atunci când schimbăm domeniul în care activăm.

În ritmul actual în care se schimbă lumea, inovația poate să capete „o valabilitate” de doar câțiva ani, ceea ce face ca învățarea continuă să fie o componentă obligatorie în dezvoltarea profesională. În vremuri de criză ca acestea pe care le trăim, ține de fiecare din noi să ne orientăm spre domenii care oferă, în continuare, stabilitate, flexibilitate, beneficii financiare, dar și oportunități de dezvoltare. IT-ul este unul din domeniile care urmează un trend ascendent și în care îți poți începe oricând o carieră.

În viitor, 9 din 10 joburi vor necesita abilități digitale, chiar dacă în prezent, 44% dintre europenii cu vârste între 16 și 74 de ani nu au abilități digitale de bază, potrivit datelor furnizate de World Economic Forum.

Prin urmare, dacă alegi să faci o reconversie profesională în IT, „domeniul IT nu înseamnă doar programare și scris de cod. Cred că asta e important ca oamenii să inteleagă. Sunt atât de multe joburi în tehnologie, încât realmente, eu cred că în câțiva ani nu va mai există companie care să nu aibă ceva tehnologic în ea”, a spus în cadrul emisiunii HR Talks, Dan Berteanu CEO Bittnet Training și inițiator al programului de reconversie profesională în IT „CTRL+N”.

Cum s-a născut CTRL+N

CTRL+N sunt binecunoscutele comenzi de pe tastatură care ne duc într-o pagină nouă. Simbolistica acesta interesantă a fost transpusă în numele programului inițiat de Bittnet, prin care orice adult care fie și-a pierdut jobul, fie dorește să-și schimbe cariera din cauza veniturilor reduse poate începe o carieră în IT.

„Decizia de a face acest program a venit de la clienții noștri, care, undeva prin 2019 ne-au cerut să facem niște academii de reconversie profesională pentru angajații lor. Am avut cerințe să transformăm oameni din financiar în testeri sau data analyst, adică domenii cu tangență în IT. Am făcut acest lucru, apoi am început să ne uităm în piață, să studiem fenomenul fiindcă auzeam de multă vreme că există acest deficit dintre cererea mare de IT-iști pe de o parte și lipsa lor în piață, precum și un număr oarecum redus de specialiști pe care școala îl formează. Și atunci ușor, ușor cochetam cu ideea unui proiect de reconversie profesională. Evident că pandemia a accentuat punerea să în practică”, spune Dan Berteanu.

După discuții cu mai mulți specialiști din recrutare, cei de la Bittnet au constatat că nevoia cea mai mare de joburi în IT sunt cele din segmentul entry-level. De aceea, CTRL+N vrea să încurajeze la scară largă debutul în lumea tehnologiei, motiv pentru care gradul de adresabilitate este unul destul de larg.

Ne adresăm companiilor care doresc să-și reconverteasca profesional anagajații, cu joburi la risc de automatizare. Aici fiecare companie decide care sunt joburile pe care le translatează. De asemenea ne adresăm organizațiilor care vor să facă outplacement, care au fost nevoite să-și reducă activitatea, să trimită oameni acasă, dar au disponibilitate că înainte să îi trimită acasă, să ii pregătească pentru un alt job. Programele acestea de outplacement înseamnă că eu ca organizație, înainte să te trimit în șomaj sau înainte de a încheia colaborarea, să te echipez cu abilități care să-ți dea o șansă mai bună în piață. Citeste si: Bittnet lansează burse de reconversie profesională, în cadrul... -Dan Berteanu, CEO al Bittnet Training și VP of Education pentru Bittnet Group-

Cât costă să faci cursuri în IT pentru începători

Cursurile de CTRL+N le pot urma însă și românii pe cont propriul, cu joburi din industrii precum HoReCa, auto sau turism, puternic afectate de pandemia de COVID-19. Prețul cursurilor pentru cei care vor să se înscrie este unul fix, de 899 de lei, indiferent de durata acestora. În medie, un curs complet durează 16 săptămâni. Tariful pentru înscrierea la programul CTRL a plecat de la un studiu care scotea în evidență cât ar fi dispuși românii să plătească pentru un program de dezvoltare. Sumele erau cuprins între 100 și 300 de euro. Așa s-a ajuns la 899 de RON, un preț valabil pentru orice fel de program de reconversie profesională din cadrul CTRL+N.

CTRL+N a fost construit plecând de la pozițiile cele mai căutate în industria IT, fiind un program complex de reconversie profesională ce include aproape 30 de trasee de învățare pentru joburi de viitor în domenii precum: Project Management, Software, Hardware, Data, Cloud, Security sau Design. Programul oferă și burse, susținute în urma parteneriatului cu mai multe companii mari (Microsoft, Fundatia Autonom, Simple Capital, Softbinator). Cei care vor să obțină burse trebuie să îndeplinească două cerințe:

fie să fie în somaj, să aibă salariul mai mic decât salariul mediu pe economie

să redacteze o scrisoare de intenție prin care să explice de ce vor să urmeze cursuri în IT

„Am avut înscrieri foarte diverse, atât în zona plătită cât și în zona de burse. Avem mulți oameni din zona HoReCa, un domeniu aflat în suferință, avem mulți oameni din zona de închirieri auto, din turism, dar și oameni care sunt actualmente angajați, dar vor să schimbe domeniul de activitate. Apoi mai sunt cei care vor să învețe tehnologie că să fie capabili să înțeleagă companiile din IT și să le vândă produsele. E o paleta foarte diversă. Văd cumva că proiectul capătă din ce în ce mai mare amploare”, explică Dan Berteanu în cadrul emisiunii HR Talks, realizată de wall-street.ro.

Învățarea e un proces continuu, dar cum scoți oamenii din zona lor de confort?

Dan Berteanu spune că una din marile noastre greșeli este să credem că după cele 12 clase sau chiar după terminarea facultății, este falsa credință că învățarea ia sfârșit, că am bifat școala și am agățat-o în cui ca să se apucăm de muncă.

E foarte greșit, cred că trebuie să începem cumva să ridicăm gradul de conștientizare că în lumea în care trăim azi nu ne putem opri din învățat. Când ne oprim din învățat suntem terminați (...) Cred că acest procent de învățare pe tot parcursul vieții, într-adevăr, nu e prea popular în rândul masei largi, în România. Pentru că noi trăim de multe ori în bula noastră corporate, mai mult sau mai puțin antrerprenorială, în orașe. Dacă mergem la țara, în afară de faptul că au smartphone-uri pe care le folosesc ca să vorbească cu familia, cu nepoții plecați în străinătate, nu avem ceva mai multe de atât. -Dan Berteanu, CEO al Bittnet Training și VP of Education pentru Bittnet Group-

Din acest motiv, modul în care astfel de cursuri de reconversie profesională trebuie „împachetate” cu grijă, astfel încât formatul să se plieze pe un grup de oameni divers, pe care să reușești să-i scoți din zona lor de confort pentru a-i putea ajuta să deprindă noi cunoștințe.

„Ne-am pus problema asta de la bun început, cum facem să răspundem tutuor cerințelor pe care oamenii le au. Una din variantele pe care le-am luat în calcul a fost să gândim un proiect cu foarte multe forme de învățare (...) Spre exemplu te-ai înscris și primești acces într-o platformă în care noi publicăm lecții înregistrate, în limba română, cu traineri români care știu că vor preda către oameni care nu au neapărat abilități, care încep de la zero. Există module de câte 4 ore pe care trainerii le înregistrează. În cadrul lecțiilor ai explicații teoretice, dar ai și quiz-uri, ai și exerciții care să te țînă în priză. Ai acces la modulele acestea cât timp vrei tu. Dacă ritmul tău e să înveți un modul în 3 zile și ești pasionat și ești foarte dornic, o poți face. Dacă vrei să te ocupi de el în două săptămâni fiindcă ești mai la început, sau nu ai timp sau nu înțelegi suficient, poți să o faci, noi nu te forțăm”, a mai povestit specialistul.

Abilitățile pot fi transferabile

Deși în esență, un job în industria HoReCa nu are aparent nicio legătură cu unul din domeniul IT, important de știut este că abilitățile sunt cele care contează pentru că acestea pot fi transferabile.

„Cei care au lucrat în HoReCa au dezvoltat abilități de comunicare, de customer service. Ei bine, în România, în IT există nenumărate centre de servicii suport, level 1 sau level 2 care nu necesită cunoștințe foarte aprofundate de tehnologie, trebuie să știi limbajul și să înțelegi cât de cât, unde, de fapt limbile străine și un minim de abilități tehnice e ceea ce se cere. Aceste short services au mare nevoie de angajați în spațiul acesta”, mai precizează Dan Berteanu.

Și joburile de project management din zona de IT necesită un minim de cunoștințe în IT, dar un cumul maxim de abilități de a lucra cu oamenii, de capacități de a rezolva potențiale conflicte sau diferente intre oameni, competențe care se dezvoltă mai curând în spatiile cu interacțiuni multiple intre oameni.

Urmăriți întreaga discuție în cadrul emisiunii HR Talks, un proiect editorial realizat de wall-street.ro prin care ne dorim să venim cu o abordare cât mai practică în dezbaterea celor mai importante teme și trenduri din piața muncii, alături de manageri și specialiști din industrie.

