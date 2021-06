Domeniul IT a fost cel care s-a adaptat cel mai bine la criza sanitară și la schimbările care au venit din mers. De altfel, este și industria care a tras un semnal de alarmă pe care cu toții l-am recepționat și anume cel de accelerare a digitalizării, atât în sectorul public, cât și în cel privat. În afară de munca remote, angajații din acest sector nu au îndurat modificări semnificative, dacă e să comparăm cum celelalte industrii. În schimb, provocarea majoră a fost resimțită de angajatori și de departamentele de resurse umane din companiile de IT, care s-au luptat în continuare să găsească și să atragă oamenii potriviți pentru multiplele posturi vacante care există, spune Daniel Homorodean CEO Arxia și vicepreședinte Cluster IT Cluj, în cadrul emisiunii HR Talks, realizată de wall-street.ro.

Salarii mari, angajați puțini

Nu mai este un secret faptul că industria de IT rămâne totuși una dintre cele mai atractive în ceea ce privește ofertele salariale. Un angajat din IT a încasat la finalul lunii aprilie 2021 un salariu mediu net de 8.671 de lei, potrivit celor mai recente date de la INS.

Totuși, deși România este invidiată de celelalte țări din regiune pentru specialiștii în IT &C, țara noastră încă se confruntă cu un deficit de peste 15.400 de programatori, conform unui studiu realizat școala de programare Codecool. De mai mulți ani deja, industria locală de IT este pusă în fața a două mari provocări majore: un deficit dintre cererea mare de IT-iști și lipsa lor în piață, dar și un număr redus de specialiști pe care școala românească îl formează.

Avantajul este că am reușit să ne delocalizam. Adică multe companii de IT au reușit să-și relocheze și să-și încorporeze în echipă oameni care nu mai sunt în orașele lor, acolo unde aveau birourile. Asta s-a întâmplat și în compania mea, asta s-a întâmplat și în general. - Daniel Homorodean, CEO Arxia și vicepreședinte Cluster IT Cluj

Industria IT din România încă este o piață tânără, în plină dezvoltare, mai spune Daniel Homorodean. De la o piață care s-a format în ultimii 20 de ani în baza outsourcing-ului (cu încheieri de contracte cu firme din strainatate pentru care România oferea forță de munca mai ieftină), țara noastră face încă de prea puțin timp pași către orientarea de produse proprii, care valorizează proprietarea intelectuală și care promovează, în final inovația proprie.

„Deja ne orientăm și la nivelul cererii de forța de muncă, mai mult spre experți, mai mult spre oameni talentați, pasionați, decât pe volume și pe creșterea numărului. Aici, într-adevăr avem o problemă în piață pentru că trebuie să reușim să formăm mai mulți oameni, dar și să-i atragem.

România a devenit mai atractivă pentru mai mulți dezvoltatori, programatori, în special din afara Uniunii Europene, dar legislația noastră e încă una protectivă și birocratică și este încă greu să atragi și să aduci oameni din afara Uniunii Europene, în țara noastră, a mai precizat specialistul.

Ce poate face Guvernul pentru a ajuta mai mult industria locală de IT

Pe termen mediu, piața de IT va căpăta un soi de capacitate de autoreglaj pentru a reduce clivajele majore care există între cererea de specialiști și oferta din piață. Oamenii care sunt buni sunt căutați, sunt găsiți și sunt plătiți la justa lor valoare la nivelul unei competitivități mondiale, este de părere vicepreședintele Cluster IT Cluj. iar pentru a fi competitivă, industria locală de IT are nevoie să fie promovată mai mult pe piețele externe, iar politicile de sprijin guvernamental ar trebui să fie îndreptate către această direcție.

„Nu cred că industria are nevoie de facilități fiscale. Internaționalizarea e un aspect foarte important. Piața românească singură nu poate să absoarbă capacitatea și presiunea financiară la care cu toții facem față. Avem nevoie de expansiune pe piața internațională și un sprijin mai bine închegat din partea statului, printr-o strategie de internaționalizare a IT-ului românesc”, spune Daniel Homorodean.

Vicepreședinte Cluster IT Cluj arată că România trebuie să înceapă să atragă talente în industria de IT și prin programe naționale de tipul „Start-Up Nation” pentru tehnologie, oferind exemplul unor state ca Estonia, Brazilia sau Chile, unde sunt implementate astfel de proiecte la nivel de țară.

