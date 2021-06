2020 va rămâne în istorie drept anul care a schimbat definitiv nu doar modul în care trăim și interacționăm cu ceilalți, ci și pe cel în care muncim. În ciuda măsurilor necesare de sprijin care au fost adoptate pentru a-și continua activitatea, mai bine de jumătate dintre companii au înregistrat pierderi la nivelul cifrei de afaceri. Incertitudinile, cumulate cu lipsa de predictiblitate, au împins multe companii să renunțe la beneficiile acordate pentru angajați, într-o perioadă în care angajații aveau nevoie mai mult ca niciodată de acestea.

„Multe companii și-au sistat sau redus activitatea pentru a înțelege ce se întâmplă, ce planuri de viitor își pot face, să analizeze starea economiei la nivel național și internațional. În același timp, s-au schimbat brusc obiceiurile de cumpărare și preferințele de consum ale oamenilor. Am cheltuit mai mult pe lucrurile esențiale, am devenit mai atenți la nevoile noastre conform etapei de viață în care ne aflăm sau a obiectivelor profesionale”, explică într-un interviu wall-street.ro, Elena Pap, Director Regional al Up Group pentru țările România, Moldova, Bulgaria, Serbia și Grecia și prima femeie care conduce operațiunile regionale ale grupului.

Cu toate acestea, începutul acestui an a arătat o redresare și aproape 90% dintre clienții Up România au reintrodus oferirea de beneficii extrasalariale angajaților.

„Noul normal” care se prefigurează deja în piața muncii vine cu la fel de multe provocări, dar cu multiple oportunități pentru mediul de business, care își deschide tot mai larg ușile după un 2020 greu încercat. Iar dacă anul trecut, cuvântul de ordine a fost adaptablitatea, anul acesta, actorii mediului de afaceri jonglează cu scenarii multiple și flexiblitate pe toate palierele.

Angajații și-au reevaluat relația cu locul de muncă, cu angajatorul, astfel că un salariu mai mare nu este suficient pentru a mulțumi angajații. Aceștia își doresc să fie ascultați și să fie motivați conform propriilor nevoi.

Elena Pap, Director Regional al Up Group pentru țările România, Moldova, Bulgaria, Serbia și Grecia

Cum au evoluat beneficiile extrasalariale. Ce beneficii sunt cele mai populare

Pandemia de COVID-19 a remodelat industria beneficiilor extrasalariale, an care s-a dovedit a fi unul cu schimbări radicale pe toate planurile. Dacă înainte de martie 2020, cele mai multe opțiuni extrasalariale pe care companiile le luau în considerare erau din categoria cardurilor și a tichetelor de masă, cardurilor cadou sau voucherelor de vacanță, în 2021, atenția s-a mutat către paleta de beneficii din zona de sănătate și wellness.

„În topul preferințelor companiilor rămân tichetele și cardurile de masă (47%) și tichetele sau cardurile cadou (15%). Din cauza modificărilor legislative introduse la începutul acestui an, a scăzut interesul pentru tichetele și cardurile de vacanță. Bugetele alocate de firmele din România pentru beneficiile angajaților sunt de minimum 600 lei/lună”, a declarat Elena Pap.

Flexibilitate și în beneficiile extrasalariale

Oamenii au deprins lecții valoroase după ce un virus le-a intrat în case și în vieți. Și-au dat seama că timpul petrecut cu familia și cu cei dragi este cel mai valoros și, mai presus de toate, au realizat că sănătatea joacă un rol esențial în viața lor și nu trebuie sub nicio formă neglijată.



Cu siguranță, pandemia a deschis și un moment zero în care oamenii au interacționat într-un mod mult mai personal cu noțiunea de risc. Astfel, într-un context sanitar critic, preocuparea pentru sănătate a devenit cumva firească, atât din perspectiva angajaților, cât și a angajatorilor. Mai mult, munca de acasă din ultimele 18 luni a conturat nevoia angajaților de a avea un program flexibil.

Unii au solicitat să-și organizeze programul conform școlii online, alții și-au dorit zile de concediu flexibile. Chiar și revenirea la muncă se face pe un sistem hibrid, cu zile împărțite între birou și casă. Automat, această flexibilitate s-a evidențiat și în cazul beneficiilor extrasalariale. În mod practic, compania definește lista de beneficii flexibile pe care o pune la dispoziția salariaților, întocmește lista angajaților cărora le acordă, precum și bugetul acordat acestora. În funcție de limita de buget, salariatul este cel care decide cum să își utilizeze fondurile puse la dispoziție lunar sau anual. Elena Pap, Director Regional al Up Group pentru țările România, Moldova, Bulgaria, Serbia și Grecia

Cum ar trebui să-și modifice companiile modelul de operare în privința beneficiilor acordate către angajați

Elena Pap spune că un prim pas pe care companiile pot să-l facă pentru a-și îmbunătăți relația cu echipele este să ia pulsul angajaților și să vadă dacă sunt bine. Astfel, preocuparea companiilor pentru starea de bine a angajaților trebuie să fie mai mult decât declarativă și trebuie să fie susținută prin practici organizaționale solide.

„Angajații români care au lucrat în special de acasă, de la biroul din bucătărie sau de pe canapea, au resimțit din plin epuizarea cauzată de orele petrecute în întâlnirile virtuale. În același timp, conexiunile din echipe s-au erodat. Nu am mai avut parte de acele interacțiuni spontane, lângă aparatul de cafea sau din sala de mese, la prânz.

Prin urmare, a devenit prioritară sănătatea generală a angajaților, și, în mod special, cea mintală. Pe lângă abonamentele la clinicile private, angajatorii ar trebui să prevadă și accesul la servicii de psihoterapie pentru angajați sau servicii de teambuilding, prin care să refacă acea coeziune în echipă de până în pandemie”, mai spune Elena Pap, Director Regional al Up Group.

Companiile pot accesa platforma MultiBeneficii pentru a intra în legătură cu experții din cadrul Up România care vor contura ulterior oferta de beneficii potrivită oricărei companii și angajaților acesteia.

