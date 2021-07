Andreea Voinea, Director Executiv Resurse Umane în cadrul BCR, a discutat despre cele mai importante modificări pe care criza sanitară le-a adus asupra echipei pe care o gestionează. Instituția a „mutat peste noapte” procesele în online, un sistem menit să rămână în companie pe termen lung. Pandemia a modificat de asemenea și segmentul de competențe ale unui candidat.

„Cred că nu putem să vorbim de digitalizare în business fără să vorbim și de schimbări în zona de HR. Nu putem pretinde oamenilor noștri să aibă o altă experiență digitală cu clienții, dacă noi nu ne aliniem politicile.

Noi am reușit să mutăm multe din procesele noastre în timp record, în 2020. Am fost oarecum norocoși prin prisma acestui lucru. Am recrutat peste 800 de oameni full remote. Am derulat program de induction remote. Am avut peste 9.000 de participări la traininguri virtuale. Am mutat tot ceea ce înseamnă soft skills în online. Am derulat chiar și un program de internship full remote”, a spus Andreea Voinea, în cadrul evenimentului BCR Expert Hub, organizat de BCR.

Compania a angajat și în prima jumătate a anului 2021 peste 400 de angajați care să lucreze doar remote. În ceea ce privește competențele necesare care vor începe să fie tot mai pregnante în piața muncii, Directorul Executiv de Resurse Umane de la BCR este de părere că abilitățile de tip soft (soft skills) vor prima, în detrimentul competențelor tehnice. Din acest motiv, pentru firme, zona de upskilling va juca un rol tot mai important. Angajatorii încep deja să caute angajați cu un puternic filtru critic și cu o capacitate de a rezolva probleme.

„O să scadă importanța joburilor standardizate, și o să crească cele cu competențe superioare. Oamenii care sunt capabili să rezolve probleme complexe vor fi la mare căutare”, a mai spus Andreea Voinea, Director Executiv Resurse Umane BCR.

