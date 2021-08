Creativitatea este esențială în dezvoltarea unei afaceri, dar asta nu înseamnă că este, în mod automat, o trăsătură proprie fiecărui angajat, acesta fiind gata oricând s-o pună la treabă în folosul companiei. Creativitatea trebuie stimulată în rândurile angajaților prin diverse tipuri de activități care ies din rutina sarcinilor de serviciu.

Orice colectiv are nevoie de creativitate în derularea activităților, îndeplinirea sarcinilor și rezolvarea problemelor de pe agenda de lucru, iar motivul este simplu: creativitatea creează respect reciproc între membrii săi, ascute competitivitatea, impulsionează performanța și le crește nivelul de satisfacție. De asemenea, un mediu de lucru creativ este perceput de angajați ca fiind mai puțin stresant și devine mai eficient prin faptul că previne rutina pentru că mereu experimentezi moduri de lucru noi.

Cu toate acestea, nu multe persoane sunt de părere că biroul în care își petrec multe ore în fiecare zi este locul unde se manifestă cea mai creativă ipostază a lor. Studiile făcute de-a lungul anilor pe piața forței de muncă au scos la iveală că tot mai mulți angajați se luptă cu stresul generat de locul de muncă și cu sentimentul de nesiguranță vizavi de stabilitatea jobului, mai ales în ultima perioadă, în contextul creat de pandemie.

O astfel de atmosferă mai degrabă inhibă dorința de exprimare liberă și creativă, afectând, în timp, motivația și productivitatea. Acum, mai mult decât oricând, cei aflați la conducerea echipelor trebuie să se preocupe de cultivarea gândirii deschise, out of the box, pentru a recupera din întârzierea pe care contextul sanitar dificil a imprimat-o evoluției companiilor.

Creativitatea înflorește din colaborare, nu din eforturile pe cont propriu

Un instrument foarte puternic pentru stimularea creativității echipei este reprezentat de activitățile de teambuilding. Atunci când o echipă funcționează bine, și procesele creative se întâmplă de la sine, și productivitatea, spune Cristina Udățeanu, managing partner Goodstory.ro.

Citeste si: Creșterea performanței angajaților în pandemie: misiune posibilă?

Un studiu făcut de universitatea Stanford în urmă cu câțiva ani a scos la iveală că angajații care colaborau între ei au petrecut cu 64% mai mult timp implicați în rezolvarea sarcinilor de serviciu decât colegii lor care munceau pe cont propriu, cei dintâi fiind mai implicați, înregistrând rezultate mai bune și un grad mai scăzut de oboseală decât cei din urmă. Încă o dovadă că munca în echipă este cheia către succesul oricărei afaceri.

Așadar, un pas important în stimularea creativității într-o organizație constă în a face echipele să funcționeze în adevărata accepțiune a cuvântului: ca un tot armonios, fără sincope; iar pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie de un antrenament în sine, reprezentat de jocurile și exercițiile de colaborare, respectiv de teambuilding.

Cum stimulează creativitatea activitățile de teambuilding:

Creează un mediu plăcut și prietenos de rezolvare a sarcinilor , fără restricții și stres, ceea ce-i impulsionează pe angajați să se exprime liber. Participanții la joc simt că acum este momentul să scoată latura creativă la lumină și să o folosească din plin.

, fără restricții și stres, ceea ce-i impulsionează pe angajați să se exprime liber. Participanții la joc simt că acum este momentul să scoată latura creativă la lumină și să o folosească din plin. Pun angajații în situații noi de rezolvare a problemelor în care vechile lor strategii de lucru, folosite în munca de zi cu zi, nu funcționează sau sunt insuficiente. Astfel, membrii echipei se văd nevoiți să găsească alte metode pentru a avea succes, ceea ce le deschide noi orizonturi de lucru.

în care vechile lor strategii de lucru, folosite în munca de zi cu zi, nu funcționează sau sunt insuficiente. Astfel, membrii echipei se văd nevoiți să găsească alte metode pentru a avea succes, ceea ce le deschide noi orizonturi de lucru. Cresc competitivitatea între membrii echipei: creativitatea unui participant la joc o stimulează pe a celorlalți.

Cheia productivității este colaborarea, prin manifestarea creativității fiecărui membru al echipei în parte. Dar aceasta nu mai este o noutate, iar aspectul de care managerii și departamentele HR ale companiilor ar trebui să se ocupe în prezent este alegerea programelor de teambuilding potrivite pentru obiectivele afacerii pe care o reprezintă.

Citeste si: De ce e important pentru o companie să investească în motivarea...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor managing partener Goodstory Mai multe articole scrise de Cristina Udățeanu »

Te-ar putea interesa și: