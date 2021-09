Ca marinar, când pui prima dată piciorul pe vas, știi că viața ta nu va mai fi la fel. Din dorința de a progresa la nivel profesional, dar și de a oferi familiei un trai mai bun, mulți tineri români se înrolează în ceea ce se dovedește a fi călătoria vieții lor, unde, în cele mai multe cazuri, nu există sâmbete, duminici, dar nici Crăciun și Revelion. Salariile sunt extrem de ofertante, dar și riscurile sunt pe măsură. Cum poți intra în industria maritimă, ce parcurs educațional trebuie să urmezi și cu câți bani poți rămâne la final de lună?

Cum ajungi marinar în România. Ce cursuri trebuie să urmezi

În țara noastră sunt trei instituții mari de învățământ unde poți urma cursuri pentru a începe o carieră în industria maritimă. Universitatea Maritimă Constanţa, Academia Navală Mircea cel Bătrân și Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV.

Există două tipuri de marinari: brevetați (aici sunt incluși spre exemplu ofițerii mecanici, ofițerii de punte etc.) și nebrevetați, adică personalul auxiliar.

Dacă vrei să devii ofițer, e necesar să urmezi cursurile unei din facultățile mai sus amintite, apoi va trebui să faci cadeție (adică practică, în limbaj marinăresc). Ulterior vei trece printr-un program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă. Aici sunt cuprinse și tehnicile de prim-ajutor și regulile de supraviețuire pe mare.

„Zonele de entry-level sunt cele mai ușor de găsit și de recrutat. Sunt foarte mulți cadeți care termină universitatea și care își doresc să plece. Mai sunt companii care au programe de cadeți care sunt extrem de utile pentru că îi învața, îi plasează în câmpul muncii și îi pregătește profesional. Dar sunt puține”, a declarat pentru wall-street.ro Elena Nicuț, specialist în recrutare maritimă, mentor, coach și consilier psihologic pentru angajații din industrie.

Ce salariu poți avea ca angajat în industria maritimă

Pentru un program de cadet, toate companiile maritime oferă un salariu lunar de 500 de dolari sau 500 de euro (în funcție de țara în care este înregistrată firma respectivă). Cadeția este un fel de training al marinarului, iar dacă ar fi să comparăm cu cariera unui medic, acesta ar fi practic rezidențiatul, întins pe o perioadă în care marinarul trebuie să se familiarizeze cu tot ce ține de punte și motoare. Cadetul este omul bun la toate, iar dacă dovedește că are bune competențe profesionale, dacă obține cu brio toate certificările și dacă își ia toate diplomele, acesta poate promova.

Cei care promovează la poziția de comandat se pot aștepta la salarii cuprinse între 14.000 – 20.000 de dolari, iar comandații de pe yacht-urile comerciale pot câștiga și 20.000 de euro sau 20.000 de lire sterline.

Foto: Shutterstock

Salarii mari sunt și în zona de managament, HR și servicii, unde remunerațiile pornesc de la 7.000 și pot ajunge și la 12.000 de euro pe lună, pentru poziții ca general hotel manager, maistru sau bucătar șef.

Într-adevăr, e o zona în care se plătește bine. Dar odată cu acești bani vine o responsabilitate enormă în cadrul funcțiilor cheie și în același timp un risc foarte mare. Riscul e însăși din călătoria în sine, plus responsabilitatea pe care o ai pentru mii și mii de suflete. Există foarte multe procedee, foarte multe reguli la nivel internațional care trebuie respectate, iar acest bonus financiar vine cu un preț extrem de mare. Ca să nu mai spunem de viața netrăită a multora, care doar trec ca valul prin tinerețe, doar din dorința de a progresa financiar și de a oferi un trai mai bun familiei. De asta se ajunge la divorțuri, multe traume psihologice, care se rezolvă în timp, dar doar cu multă răbdare și consiliere profesională. Elena Nicuț, specialist în recrutare maritimă

Beneficii de cinci stele în poziții cheie, dar doar pentru zonele comerciale

Indiferent de tipul de activitate de pe navă, fiecare angajat din industria maritimă deține o serie obligatorie de beneficii care se acordă pe mare și sunt, în mare parte cele tradiționale pe care o companie le oferă în mod curent: pachete de servicii medicale (cele mai apreciate aici fiind abonamentele la serviciile stomatologice), locuri special amenajate de relaxare, o sală de sport, o sală de lectură cu biblioteca, o colecție de DVD-uri, acces la piscină.

„Către zona de yacht-uri, croaziere, aici vorbim de mult mai multe beneficii în pozițiile cheie. Familia directă poate fi adusă la bord: mama, tata, soț, soție, copil. Ei pot petrece tot timpul cu tine pe bord. Dacă ai cabina doar pentru tine (aici vorbim de funcțiile înalte), atunci ei pot sta cu mese incluse cu absolut tot, în cabină cu tine. Tot ceea ce e gratis pentru tine, va fi gratis și pentru familia ta pe care o aduci la bord (...) E mare lucru, chiar și o săptămâna, doua dacă ai familia cu tine, înseamnă foarte mult pentru moralul marinarului.

La tancuri, cargouri sau containere e mai dificil pentru că nu ai dotări de lux și mediul nu e de așa natură încât să includă niște beneficii. Și ei au dreptul să-și cheme familia (un căpitan, un ofițer secund) dacă sunt dispuse să vină. Li se plătește drumul și avionul”, a mai precizat Elena Nicuț care a profesat ca HR Director pentru una din cele mai mari corporații din lume de vase comerciale.

Ce tip de contract ai ca marinar

Pentru angajații români din industria maritimă, contractele pot fi încheiate pentru zece săptămâni pe mare, zece săptămâni pe uscat, în cele mai fericite cazuri. Pe vas, fie că ești comandant, căpitan, ospătar sau bucătar, vei bate palma pentru un contract pe o perioadă de trei-patru luni, cu mici excepții în care unii mai au contracte de câte nouă luni. Ospătarii, ar putea să stea maximum cinci luni, dar aici vorbim deja de maximum posibil.

„În anii `98, 2000 când a venit valul acesta de recrutări în masă, oamenii stăteau și nouă-zece luni pe mare. Eu cred că maximum 10 luni ar trebui să se stea la bord, pentru că din punctul meu de vedere, deja după trei luni moralul nu mai este la fel. Acolo viața este foarte intensă, nu există sâmbete, duminici, nu există Crăciun, Revelion. E un flux de evenimente și se muncește 24/7. Desigur, se lucrează pe ture, dar operațiunea în sine, a vasului este non-stop. Niciodată nu se oprește”, a mai precizat expertul în recrutare maritimă.

Atitudinea e cheie promovării în cariera maritimă

Domeniu maritim este unul extrem de dur și competitiv, în care românii, în general, nu sunt neapărat cei mai căutați. Iar dacă în multe alte industrii din România se merge pe principiul „Lasă că merge și așa” sau pe anumite recomandări, la marinari nu e loc de superficialitate. Cel mai important atuu în a promova în acest domeniu este atitudinea. Doar românii care sunt dispuși să muncească mult, să fie disciplinați și să se autodisciplineze se vor bucura de beneficii și de rezultate pe termen lung, spune specialistul contactat de wall-street.ro.

„Se pune foarte mult accent pe atitudine. Aceasta e cheie în tot ce înseamnă promovare (...) Dacă predomină superficialitatea, lenea într-o mică sau mare măsura, angajatul stagnează și poate fi chiar dat afară. În cele mai multe cazuri stagnează și ani de zile nu promovează. Când vine vorba de companiile mari, de corporații, dacă ești serios, îți faci treaba și respecți setul de reguli, atât cel impus de companie, cât și cele internaționale, nu ai de ce să nu reușești să promovezi”, explică Elena Nicuț.

Nu marea și oceanul, ci pandemia i-a speriat pe marinari

Elena Nicuț spune că pandemia a adus o schimbare majoră care s-a petrecut în industria în care activează. Pandemia de COVID-19 și-a spus, desigur, cuvântul, și în viața marinarilor români, care nu au mai fost la fel de dornici ca altădată să se aventureze pe mare. Doar gândul că s-ar putea să nu-și mai revadă familiile din cauza unui virus pentru care mult timp nu a existat un leac, i-a făcut pe mulți să-și dorească mai puțini bani, dar mai mult timp petrecut cu cei dragi.

„Sunt mulți care au dezvoltat o anxietate foarte mare în timpul pandemiei, fiind fortati și neputând să vină acasă. Pe de altă parte, văd și tineri foarte pasionați și dornici de a face ceva în viață, de a progresa, de a purta acea uniformă cu mândrie și care ar da orice să plece, cu toate că e o perioada extrem de dificilă”, arată specialistul.

Un astfel de exemplu este și Andrei, un tânăr din Constanța care la îndrumarea unchiului său care a urmat o carieră în industria maritimă, a ales să-și încerce norocul, după absolvirea Academiei Navale Mircea cel Bătrăn din Constanța. Mai departe, el spune că se vede făcând din asta o carieră.

„Am avut noroc ca am avut parte de primul voiaj excelent. Am avut parte de colegi foarte buni. Am fost într-un echipaj mixt româno-italian. Dacă ai parte de la început de oameni care să te ajute, să îți explice, îți ridică moralul. Deci contează mult primul voiaj, e ca prima impresie. Al doilea voiaj a fost mai greu, dar asta nu m-a oprit”, spune Andrei.

Sursa foto: Unsplash

