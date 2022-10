Începutul unui viitor „negru” pe piața muncii. Se văd primele efecte ale suprataxării contractelor part-time

Una dintre cele mai importante modificări de Cod Fiscal din acest an care vizează angajații din România prevede o supraimpozitare a contractelor de muncă cu timp parțial. Modificarea intrată în vigoare din data de 1 august 2022 le impune angajatorilor să le plătească angajaților cu contracte part-time contribuțiile unui salariu minim pe economie. La puțin peste două luni de la intrarea în vigoare a acestei modificări asistăm la o explozie a cazurilor de muncă la negru, un fenomen, de altfel anticipat de specialiști, precum și o dificultate în aplicare regulilor de calcul salarial în departamentele de HR și cele de contabilitate.

Luna septembrie, prima de la implementarea regulilor noi de Cod Fiscal care includ suprataxarea contractelor de muncă part-time a generat un număr record de angajați depistați care lucrează „la negru”. 1.551 persoane prestau muncă nedeclarată în perioada 2- 29 septembrie, potrivit datelor colectate de Inspecția Muncii. Dintre acestea, 1.379 nu aveau întocmit contract individual de muncă, 117 nu aveau contract individual de muncă transmis în Revisal, 5 persoane prestau activitate având contractul de muncă suspendat, iar 50 de persoane prestau activitate în afara programului de lucru din contractul part-time. Primirea la muncă a unei persoane fără să fi încheiat un contract individual de muncă sau care lucrează în regim de part-time și în realitate este plătit pentru muncă cu normă întreagă, sunt practici des întâlnite în România, dar care acum sunt amplificate de modificările aduse de către executiv, la Codul Fiscal.

Aceste prime rezultate pe care le vedem după prima lună de introducere a supraimpozitării contractelor cu timp parțial de către guvernul PSD-PNL-UDMR au fost, de altfel anticipate de către mediul de business. Avocatul Gabriel Biriș spunea încă de dinainte de punerea în aplicare a măsurii că aceasta o să genereze concedieri și o creștere a numărului de persoane care lucrează la negru.

Un sondaj publicat pe 1 august de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) indica faptul că aproape jumătate (47,7%) dintre angajatorii respondenți aveau să recurgă la concedieri pentru a renunţa la toţi angajaţii part-time. Rămâne, însă, de văzut, cum își vor acoperi respectivele companii golurile create în urma disponibilizării angajaților care activau cu astfel de contracte, într-o piață a muncii extrem de competitivă, în care lipsa de personal predomină în aproape toate industriile.

„Știm că înainte de 1 august, Inspecția muncii a publicat date din care rezultă că deja au fost închise cam 15% din contractele de muncă cu timp parțial, ceea ce înseamnă cam 100.000 -110.000 de contracte. Practic au rămas sub 1 milion de astfel de contracte în România (...) Este interesant de urmărit cum își vor acoperi angajatorii nevoile de personal pentru serviciile pe care angajații anteriori le prestau pentru ei. Ce pot să vă spun este că dintre clienții Smartree sunt și companii care au preferat să păstreze contractele cu timp parțial și să plătească la nivelul contribuțiilor noi, în conformitate cu Ordonanța 16 sau chiar să crească valoarea salariului din contractul cu timp parțial la nivelul salariului minim pe economie. Deci au păstrat și acele persoane care chiar prestează muncă parțială”, a declarat pentru wall-street.ro Alexandra Peligrad, CEO al companiei de resurse umane Smartree România.

Supraimpozitarea muncii part-time a adus îngrijorări nu doar în ceea ce privește creșterea muncii la negru. Modificarea din Codul Fiscal introdusă de Guvern, în această vară reprezintă o adevărată provocare și pentru departamentele de HR și cele financiar-contabile care realizează lunar calculele salariale.

De asemenea, tot această suprataxare aduce în plus și mai multă complexitate și dificultate în aplicarea regulilor de calcul salarial în România. Aduce în plus, dacă se mai putea, un nivel și mai mare a suprafiscalității și a supraimpozitării de care se vorbește de ani buni în România (...) Am făcut un calcul foarte simplist, pentru un contract cu normă de patru ore, cu un salariu brut de 1.275 de lei, care înseamnă jumătate dintr-un salariu minim pe economie, angajatorul va trebui să plătească în jur 40-50 de lei pe aceste contribuții la nivel lunar.

