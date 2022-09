România are în față un final de an complicat, iar pe lângă presiunile cauzate de factori externi, cum ar fi războiul din Ucraina, are de înfruntat propriile probleme economice, agravate de sistemul nesustenabil de pensii, de recenta decizie a guvernanților de a supraimpozita contractele part-time, dar și de anumite condiții care trebuie îndeplinite pentru ca banii europeni să poată fi accesați la timp, pentru a da numai câteva exemple.