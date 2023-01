Schimbări la conducerea Atos România. Diana Sipos preia operațiunile companiei pe plan local

Compania franceză Atos, companie care activează în transformare digitală, o numește pe Diana Sipos în funcția de Country Manager pentru Atos IT Solutions and Services România. Aceasta preia funcția de la Cătălina Dodu, care a condus operațiunile filialei locale timp de nouă ani.

În calitate de Country Manager, Diana Sipos va prelua implementarea strategiei companiei pe plan local, ce presupune încheierea de parteneriate strategice cu organizații relevante din zona IT și dezvoltarea portofoliului de servicii și de clienți.

Fiind parte a echipei Atos încă de la intrarea companiei pe piața din România mă onorează și mă încântă preluarea funcției actuale. Îmi propun să duc mai departe realizările colegilor mei și, totodată, să dezvoltăm în continuare noi pârghii de extindere a businessului pe plan local și să răspundem cât mai eficient nevoilor clienților noștri locali și internaționali. Diana Sipos, Country Manager Atos România

Diana Sipos, anterior Chief Financial Officer în cadrul Atos România, face parte din companie încă de la lansarea acesteia pe piața locală, în 2011. Aceasta a construit strategia financiară locală și a coordonat operațiunile financiare ale subsidiarelor românești. Totodată, a gestionat și proiecte globale de eficientizare operațională și control financiar intern, având o experiență bogată pe zona de implementări de noi modele de afaceri și integrări de companii. Anterior, Diana Sipos a activat în departamentul financiar al companiei Siemens IT Solution and Services.

Absolventă a Academiei de Studii Economice din București (Facultatea de Finanțe – Bănci), Diana Sipos a urmat și studii post-universitare de master în Management și Administrarea Afacerilor fiind, totodată, membră a CECCAR și FCCA.

Cătălina Dodu, care a condus operațiunile locale ale Atos din 2014 până în prezent, a ales o nouă oportunitate în parcursul său profesional. De-a lungul mandatului său de Country Manager, echipa Atos România a crescut de la 550 la peste 3500 de angajați, care activează în cele patru centre pe plan local - în Bucureşti, Braşov, Cluj şi Timişoara.

Sursa foto: Atos România

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: