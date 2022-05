Misiunea Dart, o colaborare între NASA și ESA, are ca scop salvarea planetei în cazul în care ar fi ameninţată de impactul cu un asteroid. Agenţiile spaţiale ale Statelor Unite și UE au cooperat în ultimii ani pentru a crea un sistem de apărare planetară anti-asteroizi. Practic, o navetă spațială va fi izbită de un astfel de corp ceresc pentru a-i schimba traiectoria, scrie Financial Times.

Testul va avea loc în cursul acestui an. Naveta Dart a fost lansată în noiembrie 2021, iar în septembrie anul acesta ar trebui să se ciocnească cu dublul asteroid Didymos, la o viteză de 6 kilometri pe secundă.

FOTO: NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman

Ulterior, o misiune europeană, numită HERA, va veni ”pe urmele” lui Dart pentru a colecta date despre urmările impactului, dar și despre structura asteroidului. De pildă, oamenii de știință vor să știe dacă acesta este o bucată solidă de rocă sau o ”grămadă de pietre” ținute la un loc de forța gravitațională. Misiunea a fost amânată, din motive de finanțare, dar va fi lansată în 2024, urmând să ajungă la Didymos doi ani mai târziu.

FOTO: ESA – Science Office

Sistemul de ghidare, navigație și control al sondei HERA este realizat de GMV, o companie multinațională, lider european în domeniu, care are birouri și în România. Astfel, GMV România se ocupă de Juventas CubeSat, un satelit dotat cu un radar care va scana suprafața asteroidului și un gravimetru care va măsura câmpul gravitațional al dublului asteroid.

