Principalele criterii la care se uită angajații români atunci când aleg un job sunt pachetul salarial, perspectivele de dezvoltare profesională, flexibilitatea programului și posibilitatea de a lucra online, conform unui sondaj realizat în luna mai de Undelucram.ro, în parteneriat cu Sodexo Benefits and Rewards Services.

Chiar dacă criteriile de alegere și păstrare a unui job sunt legate mai ales de perspectivele salariale și de dezvoltare profesională, românii sunt tot mai atenți la impactul pe care munca lor îl are în societate. Studiul arată că 77% dintre angajati se gândesc și la impactul pe care îl au din rolurile lor în societate, iar pentru 43% dintre angajati, implicarea în societate este echivalentă cu impactul direct al muncii pe care o fac.

Creșterea prețurilor, inflația și dinamica pieței muncii se reflectă asupra priorităților angajaților români. Principalul factor motivant de a alege și a rămâne la un loc de muncă este pachetul salarial, care este cu atât mai atractiv, cu cât are o ofertă mai competitivă de beneficii extrasalariale. Observăm și o preocupare importantă a oamenilor față de impactul pe care munca lor îl are în societate. Costin Tudor, fondator și CEO Undelucram.ro

Pentru sondajul realizat în luna mai au participat 2.186 de respondenți care sunt angajați în domenii precum IT, retail, financiar-bancar, Business Process Outsourcing & servicii, telecomunicații, producție bunuri de consum, servicii de sănătate, producție industrială, HoReCa, producție-transport hidrocarburi/energie, servicii științifice/tehnice, construcții/ imobiliare, media & cultură.

7% dintre angajați ar vrea să devină antreprenori

Aproximativ 24% dintre angajați au ales actualul job datorită pachetului salarial, 17% au fost motivați de perspectivele de promovare și dezvoltare profesională, 16% au apreciat flexibilitatea programului și tot 16% posibilitatea de a lucra online. De asemenea, 11% dintre angajați și-au ales actualul job pentru domeniul în care activează compania, iar același procent pentru impactul pe care îl are locul de muncă actual. Aproape 10% dintre angajați și-au ales locul de muncă în funcția de brandul companiei, iar 8% în funcție de manageri și colegi.

În jur de 28% dintre respondenți și-ar schimba actualul job dacă ar primi o ofertă care poate include beneficii extrasalariale precum card de masă, vouchere cadou/de vacanță, sau asigurări, iar 22% dintre salariați ar face acest lucru pentru oportunități mai bune de promovare sau dezvoltare profesională. Aproximativ 13% dintre angajați și-ar schimba locul de muncă pentru unul care oferă mai multă flexibilitate sau unul care are însemnătate pentru ei și un impact benefic asupra societății. În jur de 7% dintre angajați ar vrea un alt job din cauza volumului foarte mare de muncă și pentru a nu mai lucra overtime, 7% ar vrea să devină antreprenori, iar 6% și-ar dori să aibă un alt manager.

17% dintre angajați rămân la actualul job datorită echipei

Pachetul salarial este principalul aspect care îi determină pe 19% dintre angajații români să rămână la un loc de muncă, în timp ce 18% sunt motivați de faptul că au un loc de muncă stabil. Pe de altă parte, 17% rămân la același loc de muncă datorită echipei cu care lucrează, iar 16% apreciază faptul că au un echilibru între carieră și timpul liber. În jur de 11% dintre angajați rămân la actualul loc de muncă pentru recunoașterea pe care o primesc din partea echipei, 9% pentru impactul pe care munca lor îl are în societate, 8% pentru perspectivele de dezvoltare profesională și tot 8% pentru proiectele în care sunt implicați.

Impactul muncii în societate este tot mai relevant pentru angajații români

Pentru o bună parte dintre respondenți (43%), implicarea în societate înseamnă să simtă că munca lor are un impact pozitiv în comunitatea din care fac parte. În jur de 23% dintre angajați simt că se implică în societate atunci când donează bani sau alte produse către persoane sau asociații, în timp ce 13% simt că aduc o contribuție atunci când fac voluntariat.

„Angajații români vor fi mai motivați să rămână la un loc de muncă dacă sunt mulțumiți de pachetul salarial, însă aspecte precum preocuparea angajatorului pentru starea lor de bine acasă și la serviciu, echipa cu care lucrează, stabilitatea locului de muncă și echilibrul între timpul liber și carieră sunt la fel de relevante. În plus, tot mai mulți angajați pun preț pe sentimentul că munca are sens pentru ei sau că are un impact pozitiv în societate. Așadar, dincolo de recompensele financiare, angajații au nevoie de un mediu de lucru în care să simtă că munca lor contează, că pot lucra bine în echipă și că pot avea suficient timp pentru viața lor personală”, a declarat Manuel Fernandez Amezaga, Chief Executive Officer la Sodexo Benefits and Rewards Services România & Bulgaria.

Dacă ar fi să aleagă strict între pachetul salarial și impactul muncii lor în societate, 18% dintre angajați ar alege un loc de muncă în funcție de impactul avut. De asemenea, 48% dintre angajați nu ar accepta un salariu mai mic pentru un loc de muncă cu impact social mai mare.

