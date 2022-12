TARA Interactive: 40% dintre angajații din industria IT din România și-au schimbat locul de muncă în 2022

Aproximativ 40% dintre angajații din industria IT din România și-au schimbat locul de muncă în 2022, ca urmare a deficitului mare de profesioniști IT, într-un moment cu cerere mare de forță de muncă, dar și prin prisma accesului mult mai facil la ofertele companiilor din străinătate, odată cu extinderea posibilității de muncă remote, potrivit unei analize TARA Interactive, companie românească de dezvoltare de software.

Industria IT este afectată de una dintre cele mai mari fluctuații de personal din istorie, de două ori mai mulți angajați în IT optând pentru schimbarea locului de muncă în 2022 față de anul trecut. Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), în luna septembrie a acestui an, numărul de angajați din acest sector era de 137.500, cu 44% mai mare decât în septembrie 2019.

„Atragerea de talente, împreună cu păstrarea angajaților existenți au fost unele dintre cele mai mari provocări din industrie în 2022. Semnale au existat încă de la începutul anului și, anticipând situația, am crescut investițiile în angajații TARA Interactive și în instrumentele de retenție, crescând și numărul de traininguri pentru dezvoltarea sau aprofundarea de aptitudini necesare desfășurării activității, de relaționare și de integrare în echipă”, spune Vlad Lepădatu, Managing Partner la TARA Interactive, menționând că investițiile în personal au totalizat anul acesta 60.000 de euro.

În acest context, cu presiune mare pe angajatori, cu un număr mare de demisii în piață și o ofertă crescută de locuri de muncă, TARA Interactive și-a păstrat peste 80% dintre angajați, implementând un mix de instrumente de retenție menite să crească motivarea angajaților și să cultive încrederea acestora în echipă, în companie, în proiectele din care fac parte.

Printre acestea:

Accesul transparent la informații ce depășesc task-urile asumate. Acest lucru îi ajută pe angajați să cunoască impactul pe care îl au asupra muncii lor, asupra echipei din care fac parte, asupra business-ului clientului și, nu în ultimul rând, impactul în societate;

Coaching despre dezvoltarea emoțională a angajaților, cu accent pe descoperirea și dezvoltarea inteligenței emoționale. Acest lucru a contribuit la susținerea reciprocă a membrilor echipelor, a oferit posibilitatea managerilor companiei să comunice mai ușor și a facilitat transferul de cunoștințe tehnice, contribuind la dezvoltarea profesională;

Încurajarea autodezvoltării atât la birou, cât și în afara acestuia, cu accent pe un proces de învățare continuă, menită să crească stima de sine, încrederea în cine sunt și care este rolul lor în mediul existent, diminuând efectele incertitudinii, stresul etc.;

Workshopuri, traininguri, simulări, chestionare, menite să seteze direcția de dezvoltare, și să consolideze partea de relaționare în echipă.

„În doi ani de pandemie, a avut loc o înstrăinare a oamenilor, iar pe măsură ce ne obișnuim cu noul normal, avem nevoie de validare mai mare, atât pe plan profesional, cât și personal, de apartenență la un grup de oameni, la o companie, la valorile acesteia, ne dorim să simțim că munca noastră este importantă și că schimbă în bine alți oameni și societatea în care trăim”, mai spune Vlad Lepădatu.

