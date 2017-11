“Cand am terminat facultatea aveam convingerea ca nu ma voi angaja proiectant intr-un birou de arhitectura. Pe de alta parte stiam ca acest domeniu mi-a deschis alte cai, in design, styling si am dat curs unei pasiuni de-ale mele, la indemnul prietenilor. Nu m-am gandit ce succes si amploare o sa aiba Lyria si ca se va transforma intr-un mic business”, povesteste Armina.

Investitia initiala in Lyria a fost de 5.000 de euro si a provenit din vanzarea motorului sau. Cu acesti bani, in 2014, Armina a lansat o prima colectie de genti si magazinul online care vindea genti pictate cu povesti: de la peisaje, flori, detalii de arhitectura pana la pene, care caracterizeaza ultima colectie.

Ulterior, dupa un an de activitate in care a colaborat cu diverse fabrici de productie si nu a reusit sa atinga standarde de calitate pe care si le dorea, Arminei I s-a ivit oportunitatea de a achizitiona o fabrica de productie de genti, la Brasov, pentru suma de 25.000 de euro.

In prezent, in fabrica de la Brasov se produc lunar 500 de genti, dintre care 60% reprezinta productia pentru brandul Lyria, restul produselor fiind destinate unor alte branduri sau companii din Germania sau Suedia.

In fabrica de la Brasov lucreaza sapte persoane, iar gasirea fortei de munca este o provocare constanta pentru Armina. “Este practic cea mai mare problema pe care o avem, e o provocare nu doar pentru noi, ci pentru industrie. Facem eforturi mari, ascultam toate sfaturile, dar nu gasim muncitori, nici personal calificat, dar nici oameni dispusi sa invete sa lucreze”, explica Armina.

Materialele folosite pentru gentile Lyria sunt importate din Italia in special, dar fabrica colaboreaza si cu cativa producatori romani. Durata de executare a unei genti variaza in functie de complexitatea modelului, insa poate dura de la doua pana la cinci ore.

Vanzari duble anuale pentru Lyria

Preturile gentilor Lyria pornesc de la 300 lei si ajung pana la 900 lei, pentru gentile din colectia noua care au trei capace, iar valoarea bonului mediu in magazinul online este de 550 lei.

Anual, vanzarile de genti s-au dublat, iar pentru 2017 antreprenoarea estimeaza o crestere de 150% a vanzarilor, ajungand la o cifra de afaceri de 250.000 de euro.

“Cresterea s-a datorat investitiei in brand, am pornit de la o pasiune la un mic business si dupa cateva luni am constatat ca imi place foarte mult. E o satisfactie enorma cand primesc feedback pozitiv din partea clientilor, cred ca asta imi da cea mai mare energie si ma face sa imi dau seama ca sunt pe calea cea buna. Desigur, e o diferenta mare intre a aprecia un produs si a-l cumpara, dar am investit constant in brand si concept si automat a venit si cresterea”, explica Armina.

Gentile Lyria se vand in magazinul propriu online, dar si in alte magazine virtuale, in parteneriate.

Antreprenoarea planuieste sa se extinda si in mediul fizic si sa deschida un concept store, intr-o zonacomerciala stradala din Bucuresti, insa din vara anului viitor s-ar putea concretiza acest plan.

Dupa vanzari duble anuale si datorita evolutiei pietei de marochinarie, antreprenoarea vrea sa parieze pentru un nou domeniu, cel al incaltamintei si planuieste sa lanseze o linie de productie de pantofi pentru a testa aceasta piata.

Initial, antreprenoarea va externaliza productia si in functie de feedback-ul primit, intentioneaza sa o includa in propria-i fabrica de productie. “Deocamdanata suntem in teste, este mult mai dificil sa producti pantofi, linia tehnologica este complet diferita, ai nevoie de alti oameni calificati in domeniu, iar forta de munca este oricum o provocare pentru noi si vom externaliza pentru ca am invatat in ultimii ani ca este bine sa testezi piata si sa vezi daca functioneaza”, povesteste Armina.

Pantofii sub brandul Lyria vor putea fi cumparati online pana la sfarsitul anului.

Cum vede antreprenoarea nisa de marochinarie din Romania: in crestere sau nu mai este loc? “Este o crestere semnificativa fata de ultimii trei ani, sunt multe branduri care s-au dezvoltat, vin cu produse accesibile si de calitate, insa sunt convinsa ca fiecare designer este unic in felul lui si isi gaseste targetul caruia se adreseaza si fiecare are loc pe piata cu creatiile lui. Vad o reinventare a acestui domeniu, trendul este crescator, publicul s-a educat foarte mult, nu mai vrea un produs made in Italy, ci apreciaza creatiile romanesti. Suntem pe drumul cel bun”, incheie Armina Popeanu.