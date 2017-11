Dupa ce in urma cu trei ani lua calea antreprenoriatului si punea bazele unei afaceri cu genti pictate manual care avea sa ii aduca vanzari de 250.000 de euro, Armina Popeanu, fondatoarea brandului Lyria, pariaza pe un nou domeniu: productia de incaltaminte. Aflati la Profesionistii in Retail povestea si planurile Lyria, brand romanesc de marochinarie.

In 2014, Armina Popeanu, arhitect de profesie, infiinta Lyria cu o investitie de 5.000 de euro si incepea sa vanda online genti pictate manual. Dupa diverse colaborari cu fabrici de productie, nemultumita de calitate, antreprenoarea achizitioneaza o fabrica cu 7 angajati in Brasov, pentru suma de 25.000 de euro.

Astazi, Armina Popeanu produce 500 de genti lunar in fabrica de la Brasov, dintre care un procent de 60% ii revine brandului Lyria, restul fiind produse pentru diverse alte branduri atat locale, cat si internationale. Anual, vanzarile de genti s-au dublat, iar pentru 2017 antreprenoarea estimeaza o crestere de 150% a vanzarilor, ajungand la o cifra de afaceri de 250.000 de euro.

“Cresterea s-a datorat investitiei in brand, am pornit de la o pasiune la un mic business si dupa cateva luni am constatat ca imi place foarte mult. E o satisfactie enorma cand primesc feedback pozitiv din partea clientilor, cred ca asta imi da cea mai mare energie si ma face sa imi dau seama ca sunt pe calea cea buna. Desigur, e o diferenta mare intre a aprecia un produs si a-l cumpara, dar am investit constant in brand si concept si automat a venit si cresterea”, explica Armina.

Dupa vanzari duble anuale si datorita evolutiei pietei de marochinarie, antreprenoarea vrea sa parieze pentru un nou domeniu, cel al incaltamintei si planuieste sa lanseze o linie de productie de pantofi pentru a testa aceasta piata.

Initial, antreprenoarea va externaliza productia si in functie de feedback-ul primit, intentioneaza sa o includa in propria-i fabrica de productie. “Deocamdanata suntem in teste, este mult mai dificil sa producti pantofi, linia tehnologica este complet diferita, ai nevoie de alti oameni calificati in domeniu, iar forta de munca este oricum o provocare pentru noi si vom externaliza pentru ca am invatat in ultimii ani ca este bine sa testezi piata si sa vezi daca functioneaza”, povesteste Armina.

Pantofii sub brandul Lyria vor putea fi cumparati online pana la sfarsitul anului. Ce alte planuri are antreprenoarea pentru brandul Lyria?